《日内瓦协定》签署70周年：法国专家强调军事和政治意义

埃里克·库德雷就1954年《日内瓦协定》的历史性意义和重要性接受越通社驻法国记者采访时强调，该协定有助于结束印度支那长达九年的战争。法国在奠边府战役中的失败加速了该协定的签署进程，让法国人意识到他们的战争是不可能获胜的，而且他们要坐在谈判桌上。因此，这项协定对印度支那第一次战争具有决定性作用，迫使各国承认此前所否认的越南民主共和国（现为越南社会主义共和国）。法国远征军于1955年5月16日全部撤出越南北部，并于1956年全部撤出越南。



埃里克·库德雷博士在评价《日内瓦协定》对越南抗击法国殖民主义和美国帝国主义两场战争所发挥的作用时表示，《日内瓦协定》标志着法国非殖民化进程的真正开始；为越南民主共和国领导人在争取独立的正义斗争和革命战争战略中给予精神鼓舞。



在埃里克·库德雷博士看来，通过《日内瓦协定》，越南在这场长期冲突中在军事和政治上都取得了胜利。越南人民的斗争已得到全世界人民，特别是当时为争取独立而作斗争的人民的认可和钦佩。这也是越南独立、主权、统一和领土完整等各种基本民族权利在历史上首次得到肯定和承认，成为越南人民继续为争取国家统一进行斗争的重要基础。（完）

越通社