《地球脉动第三季》中有关韩松洞的剧集获得两项艾美奖提名

专门探索地球伟大自然奇观且深受全球观众喜爱的纪录片《地球脉动第三季》（Planet Earth III）近日在2024年艾美奖（Emmy）创下了纪录。值得一提的是，该纪录片有关越南奇观韩松洞的剧集获得了两项艾美奖提名。



根据近日发布的2024年艾美奖提名名单，《地球脉动第三集》系列获得了5项提名。其中有关越南韩松洞、燕（Én）洞、瓦（Va）洞和裂水（Nước Nứt ）洞等洞穴的题为“极端之境”的第六集获得了纪录片项目“优秀拍摄技巧”和“优秀音乐”两项提名。



“极端之境”于2022年开拍，拍摄时间3周多，捕捉了韩松洞、燕洞、瓦洞和裂水洞令人难以置信的美景。



电影摄影师卢克·尼尔森 (Luke Nelson) 在美国权威娱乐媒体《综艺》（Variety）上分享，为了拍出真实而精美的画面，摄制组使用了许多专业摄像机和镜头。对于韩松洞，剧组重点突出该世界最大自然洞穴丰富多样的生态系统，探索该洞穴中生长茂密且被誉为神秘伊甸园的热带森林。



卢克·尼尔森介绍，剧组还拍摄了韩松洞探险活动，包括洞穴专家马丁·霍罗伊德（Martin Holroyd） 的绳索攀爬之旅，介绍洞穴尽头90米高的墙壁及巨大的钟乳石。

电影评论网站 IMBD 将这一集描述为一次“迷人之旅”，并指出，通过一个既有惊险刺激，又有幽默搞笑、有时甚至令人心碎的旅程，观众将有机会探索世界上一些最非凡、最引人入胜的生物。



第76届艾美奖的结果将于2024年9月15日（河内时间9月16日上午）揭晓，期待韩松洞通过此事将获得国际观众给予更多的关注。（完）