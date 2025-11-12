《厚植越古始终如一、典范友谊65年》新书首发仪式在河内举行

自建交65年以来，由胡志明主席与菲德尔·卡斯特罗（Fidel Castro）领袖奠定基础的两个民族之间的始终如一、典范关系一直以来得到两国历代领导和人民的精心培育，经受住历史风雨考验，直至今日依然牢固。正如胡志明主席所强调的“越南与古巴相隔万里，但两国人民的心却像亲兄弟一样紧密相连。”

秉承胡志明主席的遗训，越南始终认为，“团结和支持古巴是越南共产党员及全体人民的良知与责任”，这体现越南的“饮水思源”传统，是对朋友、同志、兄弟的忠诚情谊与道德准则。



为加大对越古传统团结、特殊友好关系的意义、重要性的宣传力度，两国高层领导决定将2025年定为“越古友谊年”。值此之际，越南真理国家政治出版社和古巴驻越南大使馆编撰并出版了《厚植越古始终如一、典范友谊65年》一书。



古巴共和国驻越南特命全权大使罗赫利奥·波兰科·丰特斯（Rogelio Polanco Fuentes）与国家政治出版社总编务长武仲林向各机构代表赠书。图自越通社

该书为大开本，超过200页，汇集了大量珍贵资料与图片。全书共分三大部分，分别为胡志明主席—菲德尔·卡斯特罗主席：越南—古巴关系奠基人；越古友好关系65年：特殊、典范的团结关系以及越南与古巴领导人的历史性访问印记。



越共中央党机关党委委员、越南真理国家政治出版社党委书记、社长武仲林强调，当今世界局势复杂多变，两国之间的特殊、忠诚友谊是越南与古巴始终肩并肩，推进各自社会主义建设与发展和经济社会发展事业的坚实依托，并为地区乃至世界和平、稳定、合作与发展作出贡献。



他指出，该书有助于加强对越古传统团结、特殊友谊及全面合作关系意义与重要性的宣传教育工作，同时教育两国青年一代珍惜、维护并进一步发展两个民族之间特殊、典范且忠诚的友好关系。



古巴驻越南特命全权大使罗赫里奥·波兰科·富恩特斯（Rogelio Polanco Fuentes ）表示，该书对保存历史记忆以及两个民族特殊团结友谊做出重大贡献，也是在越古建交65周年之际的一项颇具意义的倡议。（完）