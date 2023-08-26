《关于森林和土地利用的格拉斯哥领导人宣言》实施计划获批

越南政府副总理陈流光签发第993/QD-TTg号决定，批准到2030年实施《关于森林和土地利用的格拉斯哥领导人宣言》的国家计划（以下简称为《计划》）。

该计划的总体目标是为促进农业和农村可持续发展、减少温室气体排放和适应气候变化、保护生物多样性、可持续森林管理、向绿色经济和循环经济转型；促进可持续生计，确保粮食安全并保护环境等目标作出贡献，从而兑现《格拉斯哥宣言》的承诺。

*强化林地管制

到2025年，实行严格的林地管制，最大限度地减少林地用途转换，逐步减少森林退化和土地退化。

到2030年，基本扭转森林砍伐、森林资源退化、土地退化和荒漠化趋势，确保农林业可持续发展与农业农村发展相协调，为有效落实温室气体减排目标(NDC)作出贡献。

同时，力争2025年完成退化林修复10%，2030年达20%，减少退化林地面积；提升生物多样性治理效能；提高人工林和农作物的生产力、经济效益和可持续性；到2025年，获得可持续森林管理认证的林地面积达到50万公顷，到2030年达到100万公顷。

完善相关机制和政策，促进农林产品的可持续生产和消费，避免造成林地流失、土地退化和荒漠化；提高抵御能力，减少对气候变化的脆弱性；朝着多功能、低排放、循环经济、绿色经济方向发展农林经济。

*减少林地流失和林地退化

为了实现上述目标，《计划》提出了主要任务和措施，包括保护和加快恢复森林和陆地生态系统；制定和完善国内和国际贸易政策，促进商品可持续生产和消费，实现互利共赢，避免造成林地流失和土地退化。

同时，实施减少森林和林地脆弱性的解决方案；通过社区赋权、强化土地管理、发展可持续农业、实现森林资源的多功能价值等方式，提高森林的恢复力并改善农村地区居民生计；根据越南法律和国际惯例保障当地居民的权利。

该计划还明确指出，要制定并有效实施农业可持续发展政策，确保粮食安全和环境保护。

有效利用国内和国际财政资源，促进公私合作，发展农业和林业，可持续管理森林，保护和恢复生态系统，支持当地居民和少数民族同胞。

同时，整合资金来源, 有效遏制毁林和森林退化，建立高效的机制和政策，加速向韧性经济转型，实现森林管理、土地资源可持续利用、生物多样性保护和应对气候变化等的国际目标。（完）