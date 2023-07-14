《全国机场和航空港发展总体规划》对外公布

交通运输部副部长黎英俊表示，机场和航空港与国防安全密切有关。航空规划是公路、水路、航海和铁路等5个领域中的最后一个规划。



目前，全国共有22个航空港，未来将拥有30个航空港，体现了各航空港的重要作用，为经济社会发展注入动力。交通运输部建议越南航空局同各地方、国防部和有关机关保持紧密配合，以开展该航空港网络规划。



黎英俊表示，越南航空运输发展潜力巨大，因此机场和航空港系统规划是投资发展，满足航空运输需求的前提。今后，交通运输部将完善动员资源投入各航空港提案并提请政府总理审议通过。

交通运输部已确定这是大任务和挑战，急需各部门和地方之间的配合。同时建议各省市人民委员会指导各厅局同越南航空局进行座谈，以开展和动员投资资金，进行土地管理，发展人力资源，旨在完善该规划。



据《全国机场和航空港发展总体规划》，2021-2030年拥有30个航空港，其中国际航空港14个，16个国内航空港。远期到2050年拥有33个航空港，其中国际航空港19个。其中，首都地区预计将补充第二个航空港，以助力内排国际航空港。



越南航空局局长丁越胜表示，以上述规划，到2030年和远期到2050年95%的以上人口可在100公里范围内到达航空港，高于当前世界平均水平的75%相当于地区和世界上各国的水平。



丁越胜还表示，该规划有助于确定在年均运输需求高于25万吨的航空港安排各物流中心。各物流中心确保仓储和适合的交通类型以满足在各航空港运输货物的条件。



到2030年航空港系统发展投资资金需求约42万亿越盾。（完）