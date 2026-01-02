《人工智能法》：以责任立规，为人工智能创新护航

该法共8章35条，全面覆盖人工智能系统从研究、开发、供应、部署到使用的全生命周期。尤为重要的是，法律明确确立贯穿始终的核心原则：人工智能服务于人类，但不得取代人类的职权与责任，并朝着绿色、包容和可持续方向发展。这一原则被视为确保科技快速发展但始终处于安全、可控轨道上的“道德轴心”。

LocaAI 创始人武玉决：人工智能是一种强大的工具，若被正确使用，将带来巨大社会和经济价值，但一旦被滥用，也可能引发严重风险。《人工智能法》的出台，为科技的开发与应用划定了清晰的法律边界，有助于引导人工智能朝着积极、有益的方向发展。

公安部网络安全和高科技犯罪防范局副局长赵孟松上校：该法严令禁止一切违反人工智能伦理的行为，包括非法合成、伪造图像等。同时，提供跨境服务的平台也必须主动建立技术解决方案，及时发现并阻止违规产品的传播。

Ceta 咨询公司首席执行官 Csaba Bundik ：越南及早出台《人工智能法》是一项具有战略意义的举措，不仅有助于提升国家在全球科技竞争中的地位，也推动国内法律体系与美国、欧盟等主要市场的国际规范接轨。

《人工智能法》将于2026年3月1日正式生效。因此，过渡期被视为一段“黄金窗口期”，为企业提前布局、公众提升认知以及管理部门完善配套实施细则提供了重要准备时间。

在科技力量不断增强的背景下，法律正成为引领未来的重要工具。通过《人工智能法》，越南选择了一条发展速度快而又可控的道路——以人为中心、以责任为基础、以创新为动力，推动人工智能实现健康、有序、可持续发展。（完）