《万象联合声明》呼吁加强合作 致力于可持续的湄公河流域

4月5日，主题为“创新与合作—确保湄公河流域水资源安全和可持续发展””的第四届湄公河委员会（MRC）峰会在老挝首都万象举行。越南政府总理范明政率领越南代表团出席了峰会。

越通社驻老挝记者报道，峰会后发表的联合声明（以下称为：《万象联合声明》）强调了面对湄公河流域组织体制不断变化的情况下，基于条约和强大且可持续财务的湄公河流域组织对于有效管理水资源和相关资源的重要性。

《万象联合声明》再一次肯定了湄公河委员会成员国领导人对有效执行《1995年湄公河协定》的最高政治承诺；促进和平与互利共赢合作以实现经济繁荣，社会公平、健康环境和适应气候变化的湄公河流域的共同愿景。

《万象联合声明》承认湄公河水资源的开发和利用对经济增长有重大贡献，但也可能对流域环境和脆弱群体造成不利影响，其中包括需要合作解决的跨国影响。

《万象联合声明》呼吁湄公河委员会所有合作伙伴和利益相关方共同努力，寻找应对这些挑战的创新解决方案，同时抓住机遇和加强合作，致力于确保水源安全且可持续的湄公河流域；同时严格遵守开放、透明、包容、互利、平等、协商、协调、合作和尊重主权等原则。

《万象联合声明》再一次肯定了共同努力进一步加强湄公河委员会角色的承诺，旨在确保湄公河流域的水源、粮食和能源安全，以及流域的经济、社会和环境可持续发展；呼吁湄公河流域内所有国家、合作伙伴和利益相关方继续与湄公河委员会合作，继续有效落实《1995 年湄公河协定》，支持实施符合《万象联合声明》和《湄公河精神》的《2021-2030 年湄公河流域发展战略》。

《万象联合声明》明确指出，第五届湄公河委员会峰会将于2026年在泰国举行。（完）