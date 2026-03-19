2026年河粉节：在遗产“摇篮”品尝正宗的河粉风味

3月18日至19日，以“回到云瞿村亭——翻开遗产篇章”为主题的河粉技艺参观体验活动在宁平省南同乡云瞿村举行。这是响应2026年河粉节的活动之一。

3月18日至19日，以“回到云瞿村亭——翻开遗产篇章”为主题的河粉技艺参观体验活动在宁平省南同乡云瞿村举行。这是响应2026年河粉节的活动之一。



从3月19日清晨起，云瞿村亭就聚集了四面八方的食客，大家都期待在河粉技艺的“摇篮”里品尝到正宗的河粉风味。



村亭中央是河粉展演区。汤汁的香气在空气中轻轻弥漫，唤醒所有感官，让食客能在每一刻都感受到河粉技艺的精髓。

云瞿村人在河粉制作技艺方面拥有世代相传、千锤百炼的秘诀。图自越通社



技艺传承人武玉旺透露，云瞿村人在河粉制作技艺方面拥有世代相传、千锤百炼的秘诀。他们巧妙地处理牛骨、猪骨等原材料，去除腥味，使汤底清澈、脂香自然清甜。



在古朴的村亭空间里享用一碗河粉，许多食客难掩兴奋之情。来自南定坊的阮德胜先生表示，在河粉技艺的发源地品尝河粉，感觉与日常在店里吃非常不同。在这里，他了解到了这门技艺的发展历程，以及当地人民为守护这个古老技艺所付出的不懈努力——他们尊重自然的味道，不追逐商业潮流或添加人造香料，让每一碗河粉都保留着原始的精髓和独特的印记。

从3月19日清晨起，云瞿村亭就聚集了四面八方的食客，大家都期待在河粉技艺的“摇篮”里品尝到正宗的河粉风味。图自越通社



据云瞿河粉分会统计，云瞿村人在全国开设了130多家河粉店和30家河粉饼生产作坊。村里也有两人被越南饮食文化协会授予“技艺传承人”称号。



河粉技艺参观体验活动是当地民众和游客品尝被列入国家非物质文化遗产——河粉的机会，也是相关各方继续研究，为完善申报联合国教科文组织的档案，进而推动越南河粉进入人类非物质文化遗产代表作名录贡献力量的机会。（完）