越南物联网/智能家居设备生产领军Lumi公司

Lumi

在实现伟大梦想的道路上迈出了坚实的一步：

将

越南

标记

在世界物联网

版图

上，成为越南引以为豪的品牌。

位于永福省平川县升龙 3号工业园冠名Lumi 智能厂的物联网和智能家居设备制造厂不久前开张运营。这是越南在国际物联网设备生产领域的自豪。



Lumi 厂于 2022 年初开工兴建，占地 6000平方米，总投资 1000 多亿越盾。其任务是制造智能家居设备、照明设备乃至高科技物联网设备，为国内外合作伙伴提供ODM、OEM、EMS服务。2024年4月开始投产，年设计产能高达100万件智能家居设备，50万件智能照明设备，以及数以百万计的其他物联网设备。

作为执行国际标准的越南领先电子设备制造厂，Lumi拥有专业的生产管理系统。生产线装备了日本领先品牌雅马哈的焊锡印刷机、元件拣选机、自动3D试验机系统，美国海勒高品质焊接炉，以及美国、日本和韩国制造的其他辅助物资设备。





Lumi所有成品都保证准确性、可靠性、稳定性和美观性。

Lumi 首席执行官阮德才表示：“在越南智能家居市场处于起步阶段进入市场，是我们决心主动抓住越南物联网设备制造浪潮的机会。我坚信，未来5-10年内，我们将自豪地使用越南产品，就像韩国人和日本人使用他们的产品一样”。

合作伙伴和客户参观 Lumi 智能厂。

科技部副部长裴世唯分享他对Lumi将来在全球物联网市场发展的信念：“Lumi选择了一条极具挑战性的长满荆棘的道路，但我相信它将像世界上其他科技巨头一样取得成功， 成为越南的骄傲”。