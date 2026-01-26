越南国会主席陈青敏主持越共十四大成果通报会

1月26日下午，越南国会党委在国会大厦召开越南共产党第十四次全国代表大会成果通报会。

越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏主持会议。



越共中央政治局委员、国会党委常务副书记、国会常务副主席杜文战通报大会成果时表示，越南共产党第十四次全国代表大会于2026年1月19日至23日在首都河内召开。经过5天严肃、负责、科学、充分发挥集体智慧、民主、创新的工作，大会取得了圆满成功。这是越南全党、全民、全军的重大政治事件；是在新背景、新局面、新目标下开辟国家发展新阶段的里程碑；是彰显战略自主、自力自强、民族自豪、奋发渴望、对党、胡志明主席和人民所选择的道路坚如磐石信心的一次大会。



在大会上，越共第十三届中央委员会向大会提交了以下文件：越共第十三届中央委员会政治报告；关于越南40年来社会主义定向革新事业若干理论与实践问题总结报告；关于《党章》15年（2011-2025）执行情况及《党章》修改补充方向建议的总结报告；关于越共第十三届中央委员会领导与指导工作的检查报告。苏林总书记代表越共第十三届中央委员会作了关于越共十四大文件的报告。本着高度的民主和负责精神，各位代表花费大量时间认真研究文件，并进行了热烈讨论，共有815人次在代表团和全体会议上发言。



大会严格按照规定进行了选举，一次性选举产生了180名越共第十四届中央委员会正式委员和20名候补委员。



越共第十四届中央委员会召开了第一次全体会议，选举产生了党的领导机构，其中选举产生了由19名同志组成的第十四届中央政治局。越共第十三届中央委员会总书记苏林当选为越共第十四届中央委员会总书记。



大会确立了具有“发射平台”性质的决策，以成功实现国家百年战略目标。其中，关于总体目标，大会确定：维护和平、稳定的环境；实现国家快速、可持续发展；全面改善和提高人民生活水平；在新纪元中实现战略自主、自强、自信、奋进前行；胜利实现到2030年成为拥有现代化工业、中等偏上收入水平的发展中国家；展望到2045年成为高收入发达国家的愿景，建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的社会主义越南。力争在2026-2030年期间国内生产总值（GDP）年均增速达到10%以上；到2030年人均GDP达到约8500美元/年。

为实现国家发展目标，大会确定了5项指导观点以及下一阶段大的方向。



基于这些大的方向，大会确定2026-2030年阶段将重点在三个决定性领域实现强劲突破，包括：制度与执行的突破；高素质人力资源与科技创新相结合的突破；同步、现代化的基础设施的突破。这三个突破相互关联。制度开辟道路；人力决定速度与质量；基础设施创造空间和动力。



贯穿文件的思想，也是越南革命的力量源泉是：“以民为本”，以人民为发展的中心、主体、目标和动力。所有路线、政策都必须致力于提高人民的物质和精神生活水平；保障人民当家作主的权利；尊重、倾听和依靠人民。



越共十四大的圆满成功体现了越南党、越南民族的信心、意志、决心和新的发展眼光。这是越南全党、全民、全军在新纪元中实现战略自主、自信、自强、奋进前行，胜利落实越共十四大决议，建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的越南，稳步迈向社会主义的坚实基础。（完）