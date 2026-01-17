越共十四大：民族砥砺奋进新纪元的国会外交

越南共产党第十四次全国代表大会是国家在新阶段的发展道路上具有特别重要意义的里程碑。在党的十四大精神指引下，国会外交将与党的对外工作、国家外交、民间外交一道，继续发挥多年来业所确立的地位和作用，助力动员各方资源，推动国家砥砺奋进新时代，实现建设繁荣、富裕和幸福越南的梦想。

越南画报谨向读者介绍越共中央政治局委员、越南国会主席陈青敏题为《民族砥砺奋进新纪元的国会外交》的文章内容：



在80年的历史征程中，在越南共产党的领导下，越南国会不断成长与革新，逐步提高活动质量、效力和效率，日益确立作为越南社会主义共和国最高国家权力机关、人民最高代表机关的地位和作用。



在这一过程中，国会外交成为了一个重要外交渠道，与党的对外工作、国家外交、民间外交相结合，营造共同构成越南专业化、现代化外交的综合力量；助力提高国家国际地位、促进快速可持续发展、捍卫国家主权和民族利益，为深度融入国际社会奠定充分而坚实的法律基础。



国会是人民的最高代表机关，是代表人民意志和愿望的机关。图/越通社 国会外交全面有序展开



近年来的实践表明，国会的对外活动日益全面、有序地展开，工作量巨大，并在各个领域取得了许多重要成果：



在立法和监督工作方面，国会通过了多部直接涉及对外工作的法律和法令，如：《国际条约法》、《国家边界法》、《越南海洋法》、《国际协定法》、《国籍法》、《外国人在越南入境、出境、过境和居留法》、《越南驻外代表机构法》；批准了许多重要协定，如：《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越南-欧盟自由贸易协定》（EVFTA）、《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA）以及多项新一代自由贸易协定。 国会外交将与党的对外工作、国家外交、民间外交一道，继续发挥多年来业所确立的地位和作用，助力动员各方资源，推动国家砥砺奋进新时代，实现建设繁荣、富裕和幸福越南的梦想。图为：国会主席陈青敏在第六次世界议长大会开幕式上致辞。图/越通社



由此，为建立并逐步完善坚实的法律基础，以便根据国家实际情况开展对外活动，逐步满足融入国际社会要求作出了重要贡献。国会各机构和国会代表关于对外工作和国际融入问题的评价、反馈意见日益增多，实践性不断增强，为党和国家对外路线政策的制定与实施作出了切实贡献。



国会的双边议会合作关系在多个层面得到积极有效推进，注重与邻国关系；推动与战略伙伴国的关系稳步发展并不断走向深入；巩固友好关系并有效推进与主要伙伴和传统朋友的关系，特别是在高层层面，国会主席和各位副主席本着主动、负责、积极、灵活的方针，积极全面参与各项活动。

越南国会与各国立法机构关系的不断拓展和深化，有助于促进并在政治、外交、国防安全、经济、贸易、投资、可持续发展合作、科技、文化教育、民间交流等领域开展国家外交活动创造条件。

在多边议会合作方面，越南国会目前是多个地区和世界议会组织的成员，如各国议会联盟（IPU）、东盟议会联盟大会（AIPA）、亚洲太平洋议会论坛（APPF）、法语国家议会论坛（APF）等。越南国会也参与其他一些不定期间举办的议会间论坛。 近年来，越南国会多边议会外交的一大亮点是成功主办了一系列具有地区和国际影响力的重要多边会议，如各国议会联盟第132届大会（IPU-132，2015年）、亚太议会论坛第26届年会（APPF-26，2018年）、第41届东盟议会联盟大会（AIPA-41，2020年）、各国议会联盟第9届全球青年议员大会（2023年）、法语国家议会大会执行委员会会议和法语国家可持续农业、粮食安全和应对气候变化议会论坛（2025年）。

国会外交活动有助于向国际社会表明，越南始终是各国值得信赖的朋友和伙伴，体现了越南积极参与地区和国际议会论坛和解决地区和全球问题的责任。在多边议会合作机制中，越南国会积极主动提出了多项倡议，旨在促进可持续发展、增强互信、开展预防性外交、防止冲突以及依据国际法以和平方式解决争端，得到各国广泛支持和高度评价。



另外，国会对外活动还推动了对话交流，为妥善处理有关边界领土、宗教、民主、人权、对外宣传等具体外交问题，以及解决双边合作中存在的体制障碍和新出现的问题。



国会外交在动员海外越南人心系祖国、共同建设家乡和国家等方面作出了重要贡献。通过出访活动，与越南侨胞人数较多国家的议会和国会领导人进行交流，国会工作团始终关注侨胞的生活与发展状况，开展各场交流活动，向侨胞介绍国家经济社会发展的成就和党、国家的新政策，特别是有关海外越南人的政策，同时倾听侨胞的心思和愿望，鼓励侨胞心系祖国。



国会外交需要更加有力地发挥其作为全面、现代外交体系重要组成部分的作用；积极主动、负责任地参与多边议会机制；促进与各国议会尤其是战略伙伴和重要伙伴的双边关系；同时提高立法和监督国际条约执行情况的质量，确保国家和民族利益与国际承诺之间的和谐。



在数字化转型加速和国际环境快速变化的背景下，国会也面临着必须大力革新对外活动方式的新要求，包括加强信息技术在对外活动组织中的应用，拓展线上对话与交流形式，提高议会交流与对接的时效性和实效性，从而满足新形势要求。此外，建设一支专业化、政治坚定、熟练外语、掌握数字技术、通晓国际法和国际惯例的议会外交干部队伍是提升国会外交质量和效果的关键因素。



特别是，了解与研究越共中央总书记苏林关于新形势下国际融入国际社会以及“新纪元”外交使命的文章和演讲，今后，正如苏林总书记所说，国会外交需要继续发挥积极作用，实现越南“从深度融入走向全面融入，成为奋发图强的国家”的愿景和渴望。



在越共十四大精神指引下，国会外交将与党的对外工作、国家外交和民间外交一道，继续发扬多年来得到充分肯定的地位与影响力，统筹实施保障党对国会外交领导的措施；提升参谋质量、提高对外活动专业化水平，继续发挥国会在双边和多边渠道上的积极主动作用，为动员各种资源，推动越南砥砺奋进新纪元，为建设繁荣、幸福、富强的越南作出重要贡献。