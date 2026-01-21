越共十四大：全民族大团结是新时代实现国家发展目标胜利的重要动力

越共十四大于1月21日上午举行大会文件草案讨论会。越共中央委员、祖国阵线与各中央团体机关党委常务副书记、越南祖国阵线中央委员会副主席兼秘书长何氏娥代表祖国阵线与各中央团体机关党委发表题为“发挥全民族大团结力量——胜利实现国家在新纪元里各项目标的基础与重要动力”的专题报告。

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham luận về vấn đề “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc – nền tảng, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: TTXVN



何氏娥明确指出：在整个领导革命的过程中，越南党始终继承并创造性运用胡志明主席关于全民族大团结的思想；坚持"以民为本"观点，密切联系人民，增强各阶层、各民族、各宗教、海外越南人社区的共识，从而在党的领导下，建立意志和行动统一的团结阵线。



越南祖国阵线已大力革新活动内容与方式，有效开展各项爱国竞赛运动和大型运动，取得积极、影响深远的成果。通过这些运动和活动，彰显了全民族大团结的力量以及越南祖国阵线作为核心组织的作用。

祖国阵线及其成员组织日益发挥好代表和保护人民合法、正当权益的作用。通过监督、社会反辩、接触选民及直接对话等活动，越南祖国阵线聚焦于现实问题，及时汇总、反映人民的意见与建议，有助于化解社会生活中的积压问题。通过祖国阵线的监督渠道，人民积极为党政建设工作建言献策，反映管理和公务执行中的不足，为职能部门处理多起案件提供信息；为党政建设工作带来积极转变做出贡献。



祖国阵线系统的组织架构、各政治社会团体已得到精简优化，运作顺畅，为成功召开各级祖国阵线、政治社会团体代表大会，进而召开2026-2031任期全国代表大会奠定了坚实基础。

在越南步入以知识、改革创新、数字化转型、深广融入国际为特征，机遇与挑战并存的新时代之际，发挥全民族大团结力量成为具有战略意义的因素，是国家克服挑战、把握机遇、实现可持续发展的重要动力。



为发挥这一力量，越南祖国阵线建议党和国家在认识、方针、政策机制、组织实施方面取得全面突破，将团结精神转化为具体、有效的行动；加强民主、透明实施机制，确保人民能够实质性地参与提出意见、监督和社会反辩；建议各级政府、各部门、各级机关对人民的建议进行明确的问责。届时，全民族大团结将成为推动国家发展、从容应对全球波动的重要杠杆。

