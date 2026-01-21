越南新纪元
越共十四大：全民族大团结是新时代实现国家发展目标胜利的重要动力
何氏娥明确指出：在整个领导革命的过程中，越南党始终继承并创造性运用胡志明主席关于全民族大团结的思想；坚持"以民为本"观点，密切联系人民，增强各阶层、各民族、各宗教、海外越南人社区的共识，从而在党的领导下，建立意志和行动统一的团结阵线。
越南祖国阵线已大力革新活动内容与方式，有效开展各项爱国竞赛运动和大型运动，取得积极、影响深远的成果。通过这些运动和活动，彰显了全民族大团结的力量以及越南祖国阵线作为核心组织的作用。
祖国阵线及其成员组织日益发挥好代表和保护人民合法、正当权益的作用。通过监督、社会反辩、接触选民及直接对话等活动，越南祖国阵线聚焦于现实问题，及时汇总、反映人民的意见与建议，有助于化解社会生活中的积压问题。通过祖国阵线的监督渠道，人民积极为党政建设工作建言献策，反映管理和公务执行中的不足，为职能部门处理多起案件提供信息；为党政建设工作带来积极转变做出贡献。
祖国阵线系统的组织架构、各政治社会团体已得到精简优化，运作顺畅，为成功召开各级祖国阵线、政治社会团体代表大会，进而召开2026-2031任期全国代表大会奠定了坚实基础。
在越南步入以知识、改革创新、数字化转型、深广融入国际为特征，机遇与挑战并存的新时代之际，发挥全民族大团结力量成为具有战略意义的因素，是国家克服挑战、把握机遇、实现可持续发展的重要动力。
为发挥这一力量，越南祖国阵线建议党和国家在认识、方针、政策机制、组织实施方面取得全面突破，将团结精神转化为具体、有效的行动；加强民主、透明实施机制，确保人民能够实质性地参与提出意见、监督和社会反辩；建议各级政府、各部门、各级机关对人民的建议进行明确的问责。届时，全民族大团结将成为推动国家发展、从容应对全球波动的重要杠杆。
为落实越共十四大决议，祖国阵线与各中央团体机关党委确定，今后时期，祖国阵线比以往任何时候都更需要高度发挥其作为各政治组织、各政治社会团体、社会组织以及各阶级、社会阶层、民族、宗教、海外越南人中代表性人士自愿的政治联盟和联合阵线的作用。
祖国阵线及各成员组织继续全面、大力革新活动内容、方式和机制，以民生、民主、民权问题为重点；提高祖国阵线干部、政治社会团体及基层干部队伍素质；提高监督和社会反辩质量。越南祖国阵线中央委员会确定并主持在全国范围内针对现实问题、重要法律草案和规范性法律文件开展监督和社会反辩计划，确保其实效与实质。