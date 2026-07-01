越共中央总书记、国家主席苏林：吸引外资旨在增强内生动力与自主发展能力

大会全景。越通社记者 芳花 摄



越共中央总书记、国家主席苏林6月30日上午在全国学习、贯彻和落实越共中央政治局关于发展外资经济第10号决议会议上强调，越南吸引外资不是“不惜一切代价”，而是坚持有选择、有战略地引资，着力增强内生动力，提升自主发展能力，实现可持续发展。



苏林表示，经过近40年革新开放和吸引外资，越南已进入新的发展阶段，发展理念也随之转变。过去的目标是尽可能多地吸引外资，而当前更加注重高效利用国际资源，提升科技水平、经济竞争力和自主发展能力。



苏林强调，第10号决议的目标是推动外资经济发展与提升国家战略自主能力、生产能力和创新能力相结合，力争到2030年使越南跻身东盟投资营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及承接高质量投资项目能力领先国家行列。



苏林指出，吸引外资必须与越共中央政治局关于发展民营经济(第68号决议)和国有经济（第79号决议）的其他战略决议同步实施，形成国有经济、民营经济和外资经济三大经济板块协同发展的格局。其中，民营企业要创造条件深度融入全球价值链，国有经济在基础性、关键性领域发挥引领作用，外资经济则成为推动技术转移、提升国内生产能力的重要力量。



越通社党委干部、党员出席大会。图自越通社。