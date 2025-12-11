胡志明市扩展海洋空间，面向国际航运中心

在扩大行政区划后，胡志明市拥有了绵长的海岸线，正迎来成为区域航运和物流中心的历史性机遇。港口基础设施优势以及在基础设施、体制和技术方面的同步发展战略，在海洋经济时代为该城市开辟新的蓝图。



在与平阳省和巴地-头顿省合并后，胡志明市拥有从芹蒢到头顿，并延伸至后川和昆岛的近海区域的海岸线。广阔的海洋空间带来了独特优势，有利于全面发展海洋经济，重点聚焦于三个领域：航运-物流、石油-能源、以及旅游-海洋都市。

港口基础设施——胡志明市海洋经济的支柱

胡志明市的港口系统长期以来一直是全国进出口的门户，在货物运输和后勤服务供应中发挥着关键作用。每个港口各司其职：吉莱港专注于集装箱业务；西贡港是综合性港口；而盖梅-施威港口则承担着南部地区国际进出口枢纽的角色。

从MSC ALEXANDRA号船舶上的货物进行装卸作业的专用车辆。图/黄山

PV Oil在盖梅-施威地区的储罐系统，在接收、储存和分销南部地区及全国汽油和石油产品方面扮演着重要的枢纽角色。图/黄山

2023年7月10日，希腊Maran Gas Achilles号轮船载着7万吨液化天然气（LNG），停靠巴地-头顿（现属胡志明市）施威LNG仓储港系统。这是越南首艘进口LNG的船舶，标志着清洁和可持续能源发展战略迈出了新步伐。图/黄山

于2011年投入运营盖梅-施威港口位于越南最有利的航道上，具备停靠超大型母船的条件。2024年，该港口群的货物吞吐量达到1.52亿吨，相当于全国集装箱吞吐量的34%，确立了其对国际船公司的吸引力。该港口群距离隆城机场和隆城-油曳高速公路35公里，显著提升了多式联运效率。

芹蒢国际集装箱港口 的效果图 ——该项目被定位为区域级现代化海运中心， 拥有位于 国际 航运通道上 的战略 枢纽 位置。

与此同时，规划规模达571公顷的芹蒢国际中转港项目已获批投资主张，预计将于2030年投入第一阶段运营，并于2045年全面建成。该港口有望成为区域性大型中转枢纽，与盖梅-施威港口群共同构成具有国际竞争力的连续港口轴线。

成为区域航运-物流中心的愿景

根据《2021-2030年越南港口系统总体规划及2050年愿景》，胡志明市被定位为特殊港口和国际航运-物流中心。城市发展战略已延伸至增值服务链，如船舶供应、燃料补给、技术维护、海事金融与保险、冷链物流以及内陆集装箱堆场（ICD）服务。

水路运输在胡志明市的运输活动中占有很大比重，对减轻公路负担和促进物流发展起着重要作用。本报记者 阮伦 摄

胡志明市正从多式联运基础设施、突破性体制、技术和绿色化三个支柱，推进深水港建设。

基础设施方面，胡志明市优先完善三环路、四环路和区域间高速公路，疏浚河道以迎接大型驳船，并研究建设胡志明市-盖梅-巴榜-芹苴的货运铁路线。同时，沿环线布置内陆集装箱堆场、冷链物流中心和配送中心，以形成港口后勤带，减少货物运输成本和时间。

越南南部的大型港口之一的SPCT – 协福港专门服务于海运、货物中转和港口工业发展。图/春英

体制方面，该城市研究针对海港、海关和检疫的特殊程序机制；同时推动在中心港口设立自由贸易区（FTZ），以增强对国际物流服务供应商的吸引力。

技术和绿色化方面，胡志明市致力于建设智慧港口生态系统，通过应用物联网（IoT）、无线射频识别（RFID）、AI摄像头和数字调度平台；发展清洁燃料（LNG）基础设施、电动汽车充电站、试点电动牵引车；并研究借鉴鹿特丹模式的二氧化碳捕获与储存技术，以适应低碳供应链的趋势。

未来国际金融中心的动力

航运-物流-金融服务生态系统一旦完善，将为胡志明市建设国际金融中心的定位提供重要的基础。海运贸易、现代物流和金融服务的结合，将有助于城市提高竞争力，逐步确立其作为区域领先航运服务中心的地位，并走向国际。

文图/越南画报 山义 译/何芳