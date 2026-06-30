精简机构：从重组到运行

在全国推行两级地方政府模式并开展数十年来最大规模组织机构重组一年后，行政机构更加精简，减少了中间层级，向基层进行了更强有力的分权。许多以前需经过多级审批的事项现在可在地方直接解决。但实践也表明，减少机构数量仅仅是个开始。

在与中央指导委员会就政治体系总体组织模式和三级政府模式运行一年进行初步总结的工作会议上，越共中央总书记、国家主席苏林指出，整个政治体系已完成极为繁重的工作量，在短时间内成功重构了机构。



这是一项来之不易的成果，因为本次改革同时在多个领域同步推进：组织机构重组、行政区划调整和地方政府模式变革。



从数字可以清晰看出机构重组的规模。政府组织架构从22个部和部级机关精简为17个。政府直属机构从8个减为5个。各部委的总局模式被取消，多个中间环节被削减。自2025年7月1日起，全国转为运行两级地方政府模式，设有34个省级行政单位和3321个乡级行政单位，同时全部696个县级行政单位停止运作。

政府组织架构从22个部和部级机关精简为17个。政府直属机构从8个减为5个。自2025年7月1日起，全国转为运行两级地方政府模式，设有34个省级行政单位和3321个乡级行政单位。

减少中间层级为推进分级、分权创造了条件，许多以前需通过县级办理的事项现直接交由乡级或省级解决。这是一项重要变革，因为最终目标是让工作处理得更快、更贴近民众、责任更明确。



与组织机构重组同步进行的是干部、公务员、事业单位工作人员的重新配置。从2025年1月1日至12月31日，全国已为因机构重组、实施两级地方政府模式和精简编制而离职的209598人办理了制度和政策。乡级非专职工作人员也进行了大幅精简，在按路线图终止运作之前的过渡阶段，从106901余人减至48000余人。



本次精简不仅旨在减少工作人员数量。中央的方针正从数量编制管理转向按岗位职位的人力资源治理。政治局第183-QĐ/TW号规定和第40-KL/TW号结论明确体现了这一思路。编制不再被单纯视为一个数字，而是与职能、任务、岗位职位、工作量、数字化转型要求、分权放权以及各机关单位的产出结果挂钩。



这是一个非常重要的转变。如果说过去到处都在申请增加编制，那么现在提出的要求是有效利用现有人力资源，做到人岗相适，并以任务完成情况作为评估标准。



然而，中央也清晰认识到新模式运行一年后存在的不足。越共中央总书记、国家主席苏林明确指出：机构虽然已经重组，但运行质量参差不齐。机构数量虽已减少，但治理效果未达要求。权力虽然下放了，但资源、能力和执行工具尚未满足新阶段实际任务的要求。

越共中央总书记、国家主席苏林明确指出：机构虽然已经重组，但运行质量参差不齐。机构数量虽已减少，但治理效果未达要求。权力虽然下放了，但资源、能力和执行工具尚未满足新阶段实际任务的要求。

基层实际也表明，乡级目前承担的工作量比以往大得多。土地、建设、财政、司法、农业、环境、文化社会等多个领域被赋予了更多任务。与此同时，各地之间的干部能力、基础设施条件和发展水平仍存在较大差异。



在许多地方，数字基础设施尚未同步。数据分散。各专业软件尚未互联互通。偏远地区、山区、边境地区在电信和信息技术方面仍面临困难。一些地方基层干部压力较大，需处理快速增长的工作量，而人力仍不足且未得到充分培训。



中央也警示了需要及早识别的风险。那就是政治体系机构重组的成果目前仅停留在“减少机构数量”层面，尚未达到“确保提升服务能力”的要求。大城市与偏远地区之间、数字能力强与薄弱地区之间的公共服务质量存在差距。基层干部队伍超负荷、压力大，容易产生怕错、推诿的心态。新的行政边界尚未真正适应经济空间、城市空间、工业园区、旅游区、生态区和发展走廊。由于服务网点布局不合理，民众办事需走更远的路，获取公共服务更加困难，耗时更长、成本更高。



实际上，许多地方也已主动寻求提升新模式运行质量的办法。

在兴安省，地方已调动316名公务员和事业单位工作人员加强乡级力量，以确保机构顺畅运行。省委常委会要求优先将有经验、有实践能力的干部派往困难地区和任务繁重的区域。该省还建立了鼓励年轻干部和有能力的干部到基层工作的机制，并着手制定新时期乡级干部队伍质量提升方案。



在芹苴市，该市已承接中央下放的949项任务；在多个领域颁布了22项分权决定和42项授权决定。该市已完成机构重组，将103个卫生站移交乡级管理，并成立了103个乡级综合服务中心。与此同时，要求核查并根据能力和岗位要求合理配置干部，推进数字化转型，坚决实现经济增长目标。



宁平省是另一个例子。在合并原南定、河南、宁平三省后，该地方在更大规模上运行新模式。一年来，该省颁布了119份关于分权放权的文件，将79项任务从省级移交乡级。全部2026项行政手续已整合至国家公共服务门户网站。2025年行政改革指数位居全国第4位；国家机关数字化转型指数位居全国首位。



但即便是像宁平这样取得诸多积极成果的地方，困难仍被坦率地正视。那就是基层干部素质参差不齐，数字基础设施和共享数据尚未充分满足要求，部分专门法律规定尚未跟上两级地方政府模式，分权有时未能同步配套充足的资源和法律框架。



这些问题也是目前许多地方的普遍情况。然而，中央和地方均已认识到并一致同意继续完善体制；重新审查分权放权；加强基层资源；推进数字化转型；按岗位职位建设干部队伍；发现、培养和使用有能力的人；同时提高问责制和权力监督。



过去一年仅仅是一个重大革新进程的开端。困难和障碍正逐步被更清晰地识别。破解难题的解决方案也正得到更同步地推进。当体制不断完善、资源更合理分配、干部配置更加科学合理、数字化转型进一步加速时，两级地方政府模式将日益发挥其效能。（完）