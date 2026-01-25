第80号决议：文化引领并塑造民族的可持续发展

多位研究专家认为，与此前相关文件相比，第80号决议最突出、最具深度的创新之处，在于全面提升文化的作用。文化不仅被界定为目标、社会的精神基础，而且被明确确立为推动国家快速、可持续发展的“调节体系”。

参加 “九·二”国庆80周年纪念庆典阅兵游行活动的文化、体育方阵。图/越通社



越共中央政治局在越南共产党第十四次全国代表大会召开前夕出台、于2026年1月7日颁布的《关于发展越南文化的第80号决议》（以下简称为第80号决议），充分体现了党在把文化真正打造成为国家稳固基础、重要内生资源、强大动力、支柱和调节体系，推动国家实现快速而可持续发展的坚定政治决心。

全面提升文化的作用

多位研究专家认为，与此前相关文件相比，第80号决议最突出、最具深度的创新之处，在于全面提升文化的作用。文化不仅被界定为目标、社会的精神基础，而且被明确确立为推动国家快速、可持续发展的“调节体系”。

决议再次强调，要把文化深度融入社会生活的各大支柱领域，从政治、经济到国防、安全和对外交往，使文化真正成为国家软实力。其重要理念是：对文化的投资就是对国家可持续发展的投资。以塑造人的品格为核心，引导文化、教育和科学活动服务于培养德、智、体、美全面发展，帮助人们提升智慧、自我完善人格，形成科学的世界观，追求真、善、美的价值取向。

在数字化转型和社交媒体深刻影响生活方式、行为规范和价值体系的背景下，第80号决议强调文化的“调节”作用具有特殊意义：调节经济增长与社会进步、对外开放与文化认同、市场逻辑与人文关怀、技术发展与道德伦理之间的关系。这一思路既深刻又务实，体现了党的长远战略视野。

陪伴人民、引领社会并激发精神动力

第80号决议中一项极具人文价值和突破性的重大举措，是统一确定每年11月24日为“越南文化日”，并规定为法定节假日，劳动者享受带薪休假。

这一政策不仅体现了对文化价值的尊重，也为人民参与文化活动提供了现实的时间条件，有助于恢复劳动能力、增强社区凝聚力。同时，决议将家庭、学校和社会中的道德教育、生活方式与文化行为规范建设置于优先位置，旨在遏制道德滑坡和功利主义倾向，建设文明有序、充满关爱与责任的社会。

决议颁布后，越南劳动总联合会迅速向全国工会会员和劳动者通报决议内容，并组织广泛征求意见，迅速获得各地、各行业和各类企业工人、职员的积极响应。

在征求意见表中，越南劳动总联合会强调，这是一项利好消息，体现了党和国家对人民精神生活的高度重视：劳动者的文化享受权利得到提升，文艺工作者受到鼓舞投身创作，全社会更加重视并践行文明、健康的文化生活方式。

在超过8.5万人参与意见征集的情况下，逾95%的受访者对将11月24日确定为“越南文化日”并设为带薪假日表示高度赞同和欣喜，绝大多数劳动者一致支持新增这一节假日。

据越南劳动总联合会领导介绍，这是一个组织文化体育活动、引导劳动者参观历史文化遗址，或与家人共度时光、弘扬越南家庭文化价值的良好契机。

挖掘文化产业的强大潜力

越共中央理论委员会副主席、文学艺术理论与评论委员会主任、副教授、博士阮世纪认为，第80号决议中最令人印象深刻的“关键词”是发展文化产业。决议强调在民族文化基础上发展文化产业，把文化视为既是精神资源，也是重要的物质资源，为国家创造财富、丰富越南人民的智慧与精神世界，并提升社会物质生活水平。这是理想追求与现实效益、文化深度与经济效率的有机结合。

越共中央政治局提出明确目标：到2030年，文化产业对GDP的贡献率达到7%；到2045年，文化产业和创意经济对GDP的贡献率达到9%，真正成为可持续发展的重要支柱。

为实现上述目标，决议提出了一整套突破性解决方案：完善体制机制，制定有关艺术活动、文学、版权和文化产业的法律；建立国家文化指数体系和文化产业贡献统计指标体系；推动文化数字化转型、文化遗产数字化，建设国家文化数据基础设施，应用人工智能、大数据和区块链技术；从事前审批转向事后监管；发展国家-市场-社会-创意社群多中心治理模式。尤其值得关注的是，决议强调通过公私合作（PPP）模式释放文化资源潜力，推进“公共引领、私营治理”“公共投资、私营管理”，并按照公私合作模式设立文化艺术基金。

决议明确聚焦电影、表演艺术、文化旅游、设计、时尚、传统手工艺、电子游戏以及软件和数字内容等重点领域，目标是打造具有国际影响力的文化产业集团和创意产业集群（园区）。

这是一次重要的转型升级，使文化从单纯的财政支出领域转变为创造物质财富的产业，既推动经济增长，又提升国家综合实力。建设并运营文化产品交易平台，特别是数字文化资产交易平台，充分展现了紧跟全球数字经济发展趋势的战略眼光。