河江300多岁“堡垒”

河江省新门县南莫乡具有一栋300多年历史的古屋，形状像一个“ 堡垒”，建筑雄伟壮观， 与村里其他侬族人朴素简单的房子完全不同。

在侬族人最重要节日—丰收节的“神圣”稻束。

从高处俯瞰的古屋全景。本报记者 越强 摄

距离南莫乡中心3公里，这座“堡垒”背靠山、面向南方的蜿蜒梯田。斑驳的墙壁上还遗留着岁月的痕迹。少数民族传统建筑材料给古屋增添魅力。

古屋柱子还遗留着岁月的痕迹。

这里是李姓家族兄弟两家的住居。历尽沧桑，至今依然保留完整。这栋古屋建筑雄伟壮观表明祖先是有钱有势的人。从高处俯瞰，占地数百平方米的古屋具有三排填墙屋子，正门前建有厚实的填墙，构成坚固的“堡垒”。屋子周围的墙壁上还有弹孔的痕迹。侬族人建造这栋屋子布局以防止战乱和强盗。

房子下部是精工琢磨的大青石，柱子是用格木制成的。木料和石料构件无不精雕细刻，富有审美性。目前，古屋室内经过装修，但至今还保留完整。

探索古屋，游客可以了解侬族人的传统文化特色。在客厅的木门框上挂着稻束。这是在侬族人最重要节日—丰收节的“神圣”稻束。在厨房旁摆放着染色纺织工具。家里妇女每天种植亚麻、纺织、染色、缝制抢眼的传统服装。

适逢节日探索古屋，主人就热情地请游客一起聚餐饮酒，欣赏侬族优美动听的的斯里曲（Sli），其乐无穷，让游客流连忘返。