河内市新增两个传统手工艺村加入全球创意城市网络

5月8日晚，河内市人民委员会在升龙皇城举行专美螺钿漆器手工艺村和山同美术雕塑手工艺村加入全球创意城市网络发布仪式暨传统手工艺村手工艺展览会开幕式。

专美手工艺村艺人倾情创作螺钿漆器作品，为家乡守护传统技艺。图/越通社

河内市人民委员会副主席阮春留在活动上发表讲话时强调，每个手工艺村都是一个“活态博物馆”，保存着越南人民的民间知识、精湛的手艺和创造精神。

与会代表参观传统手工艺村手工艺展览会。图自越通社

阮春留同时表示，河内市承诺将继续加强国际合作，大力推进传统工艺价值保护和弘扬，支持产品设计创新和品牌开发、人力资源培训，并提高首都手工艺品的竞争力。



世界手工艺理事会（AISBL）副主席达利·乌门·科西（Darlie Oommen Koshy）在活动上发表讲话时强调，专美和山同两个手工艺村已经证明，手工艺不属于过去，而是当代生活的一部分，正在持续发展，创造生计并促进经济增长。因此，手工艺需要被视为全球创意经济的重要组成部分。



山同手工艺村艺人正在完善作品。图/越通社