政府总理范明政：神速的“光中战役”取得干脆利落的胜利

2025年10月初至11月底，越南中部地区连续遭受自然灾害影响。历史性的风暴和特大洪水造成了严重的人员和财产损失。其中，1597户民房倒塌、损毁、被冲走；34759间房屋严重受损，其他财产损失不计其数。



遵照越共中央总书记苏林的指示，政府总理发起“光中战役”，神速推进为中部地区因风暴、洪水导致房屋倒塌、损毁或被冲走、严重受损的家庭的住房重建、修缮工作。

截至2025年12月30日，全部34759间民房已完成修缮；截至2026年1月15日，需新建的1597间房屋已基本完成。实施45天多来，“光中战役”已按时并超额完成最初设定的进度目标。目前，100%房屋损毁或受损的家庭都已拥有崭新、体面、整洁的住房，以充分迎接越南共产党第十四次全国代表大会和2026年春节的喜悦。

在各地方，党委和政府直接领导，并在"光中战役"框架内，全面动员军队、公安、团体及社会资源，迅速开展住房建设和修缮工作，克服灾害后果，尽早稳定人民生活。



国防部、公安部、农业与环境部、建设部等各部委同步展开行动，提供人力、设备、资金、国际援助、房屋设计及物资保障等方面的支持，援助总价值达数百亿越南盾。



越南祖国阵线、各群众团体及共青团中央发挥其桥梁纽带、先锋突击和志愿精神，动员社会资源并直接参与住房建设与修缮工作，为在最短时间内完成战役目标作出贡献。

范明政总理在会议上发表讲话时指出，“光中战役”已实现“速战速胜”，不仅是“胜利”，更是“一场干脆利落的胜利”。这不仅给在刚刚发生的中部地区自然灾害中失去住房、房屋受损的群众带来了喜悦与幸福，也汇聚成全国、全民族的共同喜悦，恰逢党的第十四次全国代表大会召开前夕和2026年春节即将到来之际。

范明政表示，灾害发生后，党、国家、各级、各部门以及全社会立即集中一切资源，支持灾区人民迅速克服灾害后果，逐步稳定生活，特别是保障住所、粮食、食品、生活必需品，坚决不让任何人挨饿缺衣、无处可住；同时确保学习、医疗、环境卫生、恢复生产经营、基础设施和基本服务。

分析“光中战役”的意义时，范明政强调，这不仅是一项纯粹的政治任务，更是党、国家、各级、各部门对灾区人民应尽的义务和责任；既是“行政命令”，也是“发自内心的命令”，是良知，是对社会的责任。每一栋房屋不仅是用钢筋水泥、砖瓦、沙石等建造的，更是全社会用对困难群众的爱心、呵护和分享筑成的。

这场战役还有助于巩固人民对党的领导的信心；印证了“资源源于思维和视野，动力源于改革创新，力量源于人民和企业”方针下人民所汇聚的巨大力量。

为了更好地关怀人民生活，特别是经常发生自然灾害、风暴洪水的地区，范明政指示各地最迟于2026年1月18日（党的第十四次全国代表大会开幕前夕）前完成向民众移交住房的工作；继续关注处理环境问题，修复必要的基础设施，特别是交通、水利、医疗、教育设施。



