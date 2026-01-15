“光中战役”是一场具有深厚人道主义意义的战役，旨在尽早为遭受风暴洪水灾害的民众提供稳定的家园和住所。落实苏林总书记和范明政总理的指示，整个政治体系、各地方及职能机构同步行动，帮助人民在灾后重建家园，其最高目标是“不让任何一个民众没有房子过年”。

开展“光中战役”高峰行动，各单位、各地方公安机关已迅速、果断执行并取得显著成效。不仅为受灾家庭新建和修缮房屋，公安力量还采取了许多高尚的行动与义举，帮助民众减轻生活负担。



主动开展果断高效的行动



政府总理已要求各部委、行业和地方下定决心，在2026年1月15日之前，完成为中部地区受风暴和洪水灾害影响的家庭重建住房的工作，帮助百姓稳定生活，并以优异成绩迎接党的十四大。这一期限比原计划（2026年1月31日）提前了15天。



公安干部和战士们与人民并肩重建家园的形象，在民众心中留下了极为深刻的印象。这生动体现了公安力量的高度责任感与果断行动，体现了他们将党、国家和人民的共同利益放在首位，全心全意为祖国奉献、为人民服务的精神。



人民公安部队干部和战士们与人民一起加固房子，在灾后积极清理家园和学校，并秉持“三班四倒”、“克服高温酷暑、暴风骤雨”，节假日不休、不分昼夜工作的精神，以期迅速完成“光中战役”。



截至目前，河静、顺化、岘港、广义、嘉莱、得乐、庆和、林同等地公安机关已基本完成419套房子的新建工作（比政府总理的要求提前了 20 天）；同时，在政府总理规定的期限之前，完成了当地100%受损民房、学校、医院及医疗机构的修缮与恢复工作。





此外，为了让人民尽快恢复正常生活状态，人民公安力量正继续向民众提供必需品、生活用品以及劳动生产工具等支持；并根据权限协助办理各项行政手续，让人民安心定居，实现长期、可持续的生活稳定；继续关心并做好民生保障工作，采取措施恢复和稳定民众生计，从而为保障农村地区的安全秩序做出贡献。



在开展“光中战役”过程中，公安部还为每栋新建房屋提供5000万至1亿越盾的资助；动员、运输并将900多吨生活必需品、饮用水和药品亲手送到民众手中；同时组织两个工作组，在顺化市和岘港市开展医疗救治协助及预防医学工作。



每一位人民公安干部和战士都捐出了1天的工资，总额超过1200亿越盾，用于分享和支持人民克服困难、尽早稳定生活。各地公安机关还动员社会爱心人士捐赠了数万块砖、30 多吨大米以及大批药品和化学品，总价值超过1200亿越盾，全力支持人民开展灾后重建工作。

据公安部副部长邓洪德中将称，这一成果生动诠释了“民有所需，民有所难，必有公安”的精神。



在短短 40 天内，公安力量出色地完成了各项任务，特别是为受灾群众新建和修缮房屋，帮助民众尽早稳定生活。执行公安部首长的命令，全军及时参与，部署协调且富有创意。各地公安机关开展了许多优秀的模式和果断的方案并取得了实效，肯定了公安战士的能力与胆识。



在防洪抗爆中与人民同行



2025年，自然灾害、台风、强降雨、山洪、淹水、山体滑坡等灾害接踵而至，极其惨烈。其影响范围之广，且带有许多极端、异常及超越历史记录的特征。灾害遍布全国各地，给人民的生命财产、防灾工程、基础设施造成了严重损失，并对人民的生活、生产以及各项社会经济活动产生了巨大影响。



在此背景下，人民公安力量以“为人民服务”的精神投入行动，同步执行民防任务、维护治安秩序及开展搜救工作。公安战士在暴风雨中救助民众的形象得到了广泛传播，进一步巩固了人民群众对党、国家，特别是对人民公安力量的信心。



根据公安部的报告，2025年间，各地消防救援力量共出动警力21142人次及装备3294台次，直接参与处置了1349起救援行动，成功营救2052人。同时，交警力量也受命同步实施各项交通安全保障方案，重点针对核心路段及存在深积水、山洪、山体滑坡高风险的重点交通干线进行管控，在确保安全前严禁人员和车辆通行。



超过5000名干部战士，累计出动 22687 人次，携带各类装备，及时奔赴17个省市，配合并支持当地政府和人民应对及克服台风、洪水造成的后果，开展失踪人员搜救和环境清理工作。特别是公安部医疗卫生部门组建了18个工作组，在16个省市开展医疗保障和环境防疫措施，以应对灾后影响。



与此同时，公安部始终关注民生工作，积极发动各界力量支持受灾及遭受损失的民众。