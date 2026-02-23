彰显越南在国际舞台上的地位与作用

应美国总统、加沙和平委员会主席唐纳德·特朗普的邀请，越共中央总书记苏林于当地时间2月18日至20日赴华盛顿出席加沙和平委员会开幕会议。苏林此行在多边和双边层面均取得了重要进展，彰显了越南的国际作用、责任与地位，同时为新阶段的越美双边关系注入新动力。

苏林与来自50多个国家的元首及领导人共同出席此次会议是越共十四大后越南开展的首场重大高层多边外交活动。此行是越南外交的重要举措，不仅提升了越南的国际地位，还充分体现了国家奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作、发展以及多边化、多样化的对外路线，本着越共十四大精神积极主动参与解决全球性问题。



作为加沙和平委员会的创始成员国之一，越南明确表达了一贯立场，即一切争端与冲突必须在国际法和《联合国宪章》的基础上，通过和平方式解决，并尊重相关各方的基本权利和正当利益。在会议上，苏林强调，越南愿与各成员国保持密切配合，旨在结束冲突、保护平民、确保人道主义准入、重建加沙地带基础设施，并促进可靠的政治进程，以实现中东地区的持久和平。苏林此行体现了越南对国际和平努力的坚定承诺，以及越南为促进中东地区和平、保障巴勒斯坦人民基本民族权利（包括建立巴勒斯坦国权利）所做出的贡献。



越南的主动性不仅展现了对国际事务的责任与担当，也巩固了一个积极为全球和平、稳定与发展作出贡献的国家形象。美国总统唐纳德·特朗普高度评价苏林总书记亲临会议，并认为此举证明了越南对全球和平、稳定与合作的强有力承诺，同时展现了越南作为一个在国际社会中“令人钦佩”的国家，其作用与地位正日益提升。

《华盛顿时报》（The Washington Times）高度评价苏林此次美国之行的意义，并认为，在当今世界日益受冲突、分裂和地缘政治竞争影响的背景下，越南领导人的出席不仅具有象征意义，更是一个主动的信号，传递出多重战略信息。该报评价，苏林此行最深刻的意义在于越南能够传递和平价值的信息。作为一个曾经历数十年战争的国家，越南如今已成为能够参与重建与和解进程的生动典范，传播和解信息、和平建设、重建与发展的故事。



《现代外交》网站强调，越南加入加沙和平委员会，展现了河内支持中东和平进程等相关问题更明确的决心，提升了越南作为具有建设性作用的中等强国的地位。此举将进一步巩固越南在各大国面前独立、自主的形象。 澳大利亚新南威尔士大学名誉教授卡尔·塞耶对此表示赞同，认为越南在国际舞台上的作用日益凸显。苏林总书记出席该活动，是越南提升威望的机遇，使这个曾经被战争蹂躏的国家如今愿参与重建进程。这也是越南主动参与塑造多边体制的机会。



在越美双边关系层面，苏林此行取得了显著成果，巩固了两国间的经贸支柱和政治互信。

苏林总书记出席加沙和平委员会开幕会议。图自越通社

最重要的亮点是苏林总书记与美国总统唐纳德·特朗普在白宫的会晤。在坦诚的气氛中，特朗普表达了对越南人民和苏林总书记个人的友好情谊，重申继续支持越南建设成为“强大、独立、自强、繁荣”的国家。唐纳德·特朗普表示，将继续视越南为地区重要合作伙伴，并告知将指示相关机构尽快将越南从战略出口管制名单（D1-D3）中移除。这是一项重要进展，为技术流入和贸易发展扫除了一个重大障碍。



在会见美国官员时，美方高度评价越南的投资环境，将越南视为全球供应链中的战略目的地。双方关于公正、平衡的对等贸易协定谈判正进入决定性阶段且取得了显著进展。借此机会，两国企业签署了总价值高达372亿美元的系列合作协议，涵盖数字化转型、电信、航空和医疗等关键领域，有望促进航空、旅游、投资等领域的互联互通，同时为平衡双边贸易做出贡献。



在关注经贸合作的同时，双方还努力通过外交活动达成共识。苏林总书记与多位美国参议员通电话，讨论合作问题，特别是合作解决战争遗留问题，这是维持两国互信的基石。