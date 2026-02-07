促进东南亚跨国电网互联互通

据越通社驻马来西亚记者的报道，马来西亚能源转型与可持续发展论坛于2月5日在首都吉隆坡举行。当局和经济专家在论坛上公布了在建立东南亚国家电力联网进程中所取得的重要进展，其中越南作为一个重要合作伙伴发挥了关键作用。

其中最值得注意的信息之一是越南与马来西亚半岛之间电网互联互通项目的签署和实施。这被视为实现东南亚电网（APG）目标中的重要一步，旨在确保全区域能源安全并促进能源可再生利用。

据专家称，越南、马来西亚和新加坡（VMS）之间电网互联互通项目有望于2034年建成，总装机容量可达2000兆瓦，标志着跨境能源贸易的新里程碑。

在全球气候变化的背景下，向清洁能源转型已不再是选择，而是迫切的要求。马来西亚设定到2050年将可再生能源发电占比提升至70%，进一步提高工业领域能源利用效率等雄心勃勃的目标。这些目标需要巨额资金。为了解决资金问题，亚洲基础设施投资银行（AIIB）等多边金融机构在提供资金和混合金融工具方面发挥了关键作用。

亚洲基础设施投资银行代表林金思（Kim-See Lim）女士表示，多边开发银行可以通过提供优惠贷款或信用担保，帮助降低私人投资者的风险，从而吸引商业资金流入新的能源基础设施建设项目。对于东南亚电网等跨国项目， 亚洲基础设施投资银行等中立机构在连接各方利益相关者方面发挥着至关重要的作用，确保项目在财务和运营方面的可行性。各成员国在能源转型政策和路线图上的清晰度将成为吸引长期投资者的“磁铁”。

除了发展电网之外，绿色氢能和碳捕捉等各种新技术也正被纳入区域合作议程。这些技术有望创造高价值产业，并通过能源共享网络促进马来西亚，乃至周边国家经济可持续增长。（完）