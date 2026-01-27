越通社驻开罗记者报道，埃及Liga Hispano和Elsoot等报于1月26日一律发文，强调越南共产党第十四次全国代表大会（越共十四大）文件确立了一套具有战略性、长期性且富有深厚人文关怀的国家发展目标体系。文章强调，肯定“人民是中心、是主体”、“以民为本”，不仅是对传统思想的继承，更是越南共产党在领导思维和国家治理中的重要发展步伐。



越共十四大文件确定了国家发展的短期、中期和长期目标，愿景展望至二十一世纪中叶。第一，实现快速且可持续发展，主要依靠科学技术、创新、数字化转型并最大限度发挥人力资源作用。



文章指出，十四大文件最突出的亮点之一是强调并贯穿了人的作用。十四大确定，人民既是中心，又是主体，既是所有发展政策的目标，又是动力。



“以民为本”这一观点是贯穿越南共产党革命路线的红线。在十四大文件中，这一思想被具体化并置于新背景下，对质量和效率提出了更高的要求。



埃及Liga Hispano和Elsoot发表文章肯定，越南十四大文件确定的国家发展目标具有全面性、现代性及深厚的人文关怀。将人民置于中心位置，符合世界共同趋势及越南的实践要求。如果这些目标能得到统一、切实且有效地落实，将为越南实现快速、可持续发展奠定坚实基础，从而保持独立、自主，并实现未来几十年内建设繁荣、幸福国家的愿景。（完）

