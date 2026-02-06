为越老经济合作注入新生动力

越通社驻老挝记者报道，在越共十四大胜利召开后，应老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里的邀请，越共中央总书记苏林于2月5日对老挝进行国事访问。在老挝的越南企业界相信，苏林此访将为两国经济合作创造一股更强劲、更实质性的新动力。

老挝越南企业协会副主席黄文君。图自越通社

万象越南人协会办公室主任阮氏秋玄表示，期待苏林总书记此访为双边经济合作带来新动力。她认为，在老越南企业非常希望两国加强战略沟通，以消除机制和政策方面的障碍，从而构建更加透明和稳定的投资环境。特别是，企业界期待此次访问将在农业、能源、基础设施和数字化转型等互补领域开拓更多具体合作机会。这样，越南企业可以安心进行可持续投资，为老挝的发展做出切实贡献。（完）