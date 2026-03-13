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东盟外长就中东形势召开特别会议

3月13日下午，东盟各国外交部长以视频方式就中东形势召开特别会议。越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠出席会议。
东盟外长就中东形势召开特别会议。图/越南外交部

 3月13日下午，东盟各国外交部长以视频方式就中东形势召开特别会议。越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠出席会议。

东盟各国外交部长对冲突持续升级深表关切，认为其已对全球及地区政治安全环境与经济稳定造成严重影响。

各国外交部长重申东盟于3月4日发表的联合声明中所确立的共同立场，再次呼吁有关各方尊重国际法和《联合国宪章》，立即停止一切武力行动，保持最大限度克制，坚持以和平与外交途径解决分歧，相互尊重主权和领土完整，并切实保护平民及民用基础设施安全。

各国外交部长一致认为，中东冲突已对全球经济产生广泛影响，特别是导致能源市场动荡，关键海运航线及供应链停滞，对地区经济前景及共同体建设的努力产生负面影响。

各国外交部长一致同意东盟应发挥《东盟石油安全框架协定》（ASAP）、东盟电网和跨东盟输气管网等现有合作机制的效果。同时，加强与合作伙伴的合作，实现能源供应多样化，巩固物流链。

各国外交部长还强调，东盟需要继续巩固团结和深化合作，其中优先发展东盟内部贸易和投资，支持能源和粮食安全，并确保各方宏观经济稳定。

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越南外交部长黎怀忠。图自越南外交部

在领事保护方面，各国外交部长一致同意，东盟将继续紧密配合，根据商定的规则和程序，在中东发生紧急情况或危机时为彼此公民提供支持。

黎怀忠在会上发言时重申了东盟关于中东冲突形势的共同立场，高度评价东盟一直及时进行磋商并制定共同立场以及召开紧急会议，就协调措施进行讨论。

在中东冲突对本地区造成严重而深远影响的背景下，黎怀忠强调了团结一致精神，并建议东盟努力巩固团结，倡导对话，和平解决分歧，遵守国际法、《联合国宪章》、《东盟宪章》和《东南亚友好合作条约》所列原则和行为准则。在包括联合国在内的国际论坛上，东盟需要加强协调，统一立场，维护国际法和多边主义。

在经济领域，黎怀忠强调，东盟应优先有效兑现承诺，实施所商定的协议，加强区内经济对接和基础设施互联互通，保障能源安全，加快能源合作项目的进度等。

黎怀忠强调，东盟各国应优先保障彼此的能源供应，有效利用与包括海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）成员国在内的伙伴国的合作协议，实现能源来源多样化。

在领事工作中，黎怀忠建议各国继续紧密协作；并重申，越南驻中东各国大使馆始终敞开大门，为陷入困难或紧急情况的东盟各国公民提供支持。

会议结束时，2026年东盟轮值主席国菲律宾发表了主席声明，总结了讨论内容及主要成果。（完）

报道/ 越通社

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