东盟外长就中东形势召开特别会议

3月13日下午，东盟各国外交部长以视频方式就中东形势召开特别会议。越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠出席会议。

3月13日下午，东盟各国外交部长以视频方式就中东形势召开特别会议。越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠出席会议。



东盟各国外交部长对冲突持续升级深表关切，认为其已对全球及地区政治安全环境与经济稳定造成严重影响。



各国外交部长重申东盟于3月4日发表的联合声明中所确立的共同立场，再次呼吁有关各方尊重国际法和《联合国宪章》，立即停止一切武力行动，保持最大限度克制，坚持以和平与外交途径解决分歧，相互尊重主权和领土完整，并切实保护平民及民用基础设施安全。



各国外交部长一致认为，中东冲突已对全球经济产生广泛影响，特别是导致能源市场动荡，关键海运航线及供应链停滞，对地区经济前景及共同体建设的努力产生负面影响。



各国外交部长一致同意东盟应发挥《东盟石油安全框架协定》（ASAP）、东盟电网和跨东盟输气管网等现有合作机制的效果。同时，加强与合作伙伴的合作，实现能源供应多样化，巩固物流链。



各国外交部长还强调，东盟需要继续巩固团结和深化合作，其中优先发展东盟内部贸易和投资，支持能源和粮食安全，并确保各方宏观经济稳定。



越南外交部长黎怀忠。图自越南外交部

