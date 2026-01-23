Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

XIV съезд Партии: Тэйнинь совершит прорыв и станет центром соединения ключевых стратегических регионов

Провинция Тэйнинь стоит перед крупным историческим шансом совершить мощный прорыв, утвердив себя в качестве стратегического центра соединения Юго-Восточного региона, дельты Меконга и трансграничного экономического коридора с Камбоджей.
Секретарь провинциального партийного комитета Тэйнинь Нгуен Ван Кует. Фото: ВИА

В условиях, когда вся страна активно разворачивает соревнование достижений в честь XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама, местные органы власти ускоренно проводят переоценку и формирование стратегических ориентиров развития на новый этап.

Благодаря своему особо важному геоэкономическому и геополитическому положению, после объединения провинция Тэйнинь стоит перед крупным историческим шансом совершить мощный прорыв и подтверждения роли стратегического центра соединения между Юго-Восточным регионом, дельтой Меконга и трансграничным экономическим пространством с Камбоджей.

В этой связи в ходе общения с журналистами секретарь провинциального партийного комитета Нгуен Ван Кует изложил стратегические ориентиры и ключевые решения, направленные на создание прорыва в развитии и уверенное вхождение Тэйниня в эпоху национального подъёма.

Говоря о целях развития в условиях вступления страны в новую эпоху, Нгуен Ван Кует отметил, что руководство провинции рассматривает эпоху подъёма не как лозунг, а как стратегический императив времени. Он подчеркнул, что после объединения площадь Тэйниня превышает 8 500 км², численность населения составляет около 3,25 млн человек; провинция расположена на экономическом коридоре Восток–Запад, граничит с Хошимином, соединяет дельту Меконга и имеет почти 369 км границы с Камбоджей, включая четыре международных пункта пропуска и один международный порт. Исходя из этого стратегического положения, провинция чётко определила цели развития на период 2025–2030 годов.

По его словам, ключевыми ориентирами являются строительство чистой и сильной Партийной организации и политической системы, укрепление великого всенародного единства. К 2030 году Тэйнинь стремится сформировать динамичную и устойчивую экономику, стать стратегическим центром межрегиональных связей между Юго-Восточным регионом и дельтой Меконга, а также важным торговым узлом во взаимодействии с Камбоджей.

Одновременно провинция нацелена на углубление интеграции, прорывное развитие науки и технологий, инноваций и всеобъемлющую цифровую трансформацию, вместе с циркулярной экономикой, «зелёным» развитием и активной адаптацией к изменению климата; формирование цивилизованного общества и безопасной среды обитания, созидательного управления, надёжного обеспечения обороны и безопасности, а также повышение уровня благосостояния и счастья населения.

Раскрывая приоритетные задачи для достижения этих целей, Нгуен Ван Кует сообщил, что провинция сосредоточилась и продолжит фокусироваться на трёх прорывных направлениях и четырёх ключевых задачах, определённых резолюцией Первого съезда партийной организации провинции, при этом ряд конкретных задач включает следующие направления.

Во-первых, речь идёт о формировании новой модели роста, ориентированной на увеличение масштабов экономики, повышение производительности, качества, эффективности, добавленной стоимости и конкурентоспособности. В качестве главного двигателя определены наука и технологии, инновации и цифровая трансформация, с акцентом на экономику данных и цифровую экономику, при одновременном обновлении традиционных источников роста. Провинция продолжит развивать промышленность, услуги и высокотехнологичное сельское хозяйство, поэтапно формируя современную высокотехнологичную промышленность.

Во-вторых, особое внимание уделяется мобилизации всех ресурсов для развития инфраструктуры, прежде всего многоформатной транспортной сети, обеспечивающей бесперебойную и тесную связь с Хошимином, регионами страны и Камбоджей.

В-третьих, планируется активное продвижение научно-технологической деятельности и инновационного предпринимательства, формирование баз данных как стратегического ресурса цифровой трансформации. В 2026 году намечено введение в эксплуатацию Провинциального центра инноваций и создание высокотехнологичного и цифрового индустриального парка, а также реализация мер поддержки технологического обновления и цифровой экосистемы для бизнеса.

В-четвёртых, провинция продолжит уделять приоритетное внимание подготовке и привлечению кадров, прежде всего высококвалифицированных специалистов в области науки и технологий, поощряя и защищая кадровых работников, которые смело мыслят, решительно действуют и готовы нести ответственность во имя общих интересов.

Одновременно будет последовательно улучшаться инвестиционный климат, ускоряться административная реформа, сокращаться издержки и устраняться институциональные барьеры с целью активного привлечения всех источников инвестиций для развития.

Говоря об основе и движущих силах реализации намеченных целей, Нгуен Ван Кует отметил, что в 2025 году экономический рост провинции достиг 9,52%, что позволило Тэйниню занять 8-е место по стране и создать важную предпосылку для выхода на двузначные темпы роста в 2026 году и последующие годы. Он подчеркнул, что провинция намерена продолжить реализацию намеченных задач с наивысшей решимостью, динамичным и креативным подходом, ориентированным на конкретные и измеримые результаты.

В завершение он выразил уверенность, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама и в атмосфере успеха XIV съезда Партии, который откроет для страны важный исторический рубеж, Партийная организация, власти и народ Тэйниня, опираясь на традиции отваги и стойкости, сплотятся, проявят самодостаточность и решимость, успешно реализуют поставленные цели и задачи, способствуя процветанию и счастью провинции и внося активный вклад в дело строительства и защиты Социалистической Республики Вьетнам, уверенно шагая вместе со всей страной в эпоху национального подъёма.

ИЖВ/ВИА

