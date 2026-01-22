XIV Съезд Партии: три ключевых двигателя новой модели роста

Его доклад на тему: «Ряд прорывных решений по превращению науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации в центральные двигатели новой, быстрой и устойчивой модели роста в эпоху подъёма, основанного на знаниях и цифровых технологиях, в которой инновации выступают центральным механизмом преобразования знаний и цифровых технологий в производительность, добавленную стоимость и устойчивый рост».

Товарищ Нгуен Мань Хунг подчеркнул, что на пути от страны со средним уровнем доходов к стране с высоким уровнем доходов Вьетнам должен опираться на науку и технологии, инновации и цифровую трансформацию. Все три этих двигателя были Партией расширены по своему содержанию и переосмыслены в новом подходе, что создаёт более широкое пространство для развития и раскрывает новые ресурсы роста. Опираясь на эти три двигателя, страна способна обеспечить двузначные темпы роста.

Резолюция № 57-NQ/TW Политбюро определила науку и технологии, инновации и национальную цифровую трансформацию как важнейший прорыв и главный двигатель ускоренного развития современных производительных сил, совершенствования производственных отношений, обновления системы государственного управления и повышения способности страны к самодостаточности и стратегической автономии.

Резолюция № 57-NQ/TW по своему духу сопоставима с Резолюцией № 10 в сфере науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, исходя из принципов: управление по целям, а не по способам; предоставление автономии и ответственности исполнителям; принятие рисков и оценка по совокупной эффективности; получение исполнителями выгоды от результатов труда и творчества. От состояния дефицита в науке и технологиях, инновациях и цифровой трансформации Вьетнам должен перейти к состоянию достаточности, избыточности и крупного экспорта, подобно тому, как это уже было достигнуто в сельском хозяйстве.

Каждая страна обладает собственной культурой, контекстом, уровнем развития и общественным строем. Поэтому поиск адекватного подхода к прорывному развитию науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации имеет первостепенное значение.

Товарищ Нгуен Мань Хунг, член Центрального комитета Партии, секретарь партийного комитета, министр науки и технологий, представляет доклад. Фото: ВИА.

Подход Вьетнама заключается в обеспечении всестороннего руководства со стороны Партии; превращении институциональной системы в конкурентное преимущество; сосредоточении на повышении национальной конкурентоспособности, вкладе в экономический рост и улучшении качества жизни населения. Развитие должно осуществляться в рамках полноценной и сбалансированной экосистемы, включающей институты, инфраструктуру, человеческие ресурсы, государство, научное сообщество и бизнес. Управление должно смещаться от контроля входов к управлению результатами. Наука и технологии рассматриваются в неразрывной связи с цифровой трансформацией и инновациями.

Наряду с этим акцент делается на решении ключевых задач страны — обеспечении двузначного роста, повышении производительности, качества и эффективности национального управления. Технологическая автономия в ключевых и стратегических технологиях рассматривается как важная составляющая национального суверенитета. Необходимо идти от приложений, продуктов и рынков к овладению технологиями. Разрешать и поощрять внедрение новшеств в практику, рассматривая это как самый быстрый и эффективный путь формирования, совершенствования и развития новых технологий. Важно развивать инновационный дух во всём обществе, превращая инновации в образ мышления и стиль жизни каждого человека и каждой организации, формируя культуру поощрения поиска и терпимости к неудачам.

Ещё одним требованием является опережающее формирование стандартов для лидерства в национальном развитии; интеллектуальная собственность должна рассматриваться как актив, подлежащий оценке, купле-продаже, передаче и рыночной эксплуатации. Интеллектуальная собственность должна стать стратегическим инструментом конкурентной борьбы предприятий и государства. Развитая страна — это страна, где нематериальные и интеллектуальные активы составляют до 80% совокупных активов.

Для того чтобы наука и технологии, инновации и цифровая трансформация действительно стали центральными двигателями роста, первоочередной задачей является измерение вклада этой «тройки» в рост ВВП. Министерство науки и технологий рассматривает это как первоочередную задачу и разрабатывает методику оценки как на национальном, так и на региональном уровнях. Вьетнам входит в число первых стран, поставивших цель измерять влияние науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации на рост ВВП. Измерение эффективности является также базовым инструментом борьбы с расточительством.

С учётом вьетнамских реалий в период до 2031 года приоритеты должны выстраиваться в следующем порядке: цифровая трансформация, инновации, наука и технологии.

В сфере цифровой трансформации ключевым является изменение способов функционирования — это составляет около 70%, тогда как собственно технологии — около 30%; при этом цифровая трансформация должна осуществляться немедленно и в полном объёме, поскольку уже имеется цифровая инфраструктура.

Инновации должны быть сосредоточены на поддержке технологических обновлений и апробации новых технологий для предприятий. Министерство науки и технологий консультирует Правительство по вопросу поручения каждому министерству, ведомству и региону создания одного центра инноваций. Политбюро поручило Правительству дать указание Министерству науки и технологий разработать Национальную стратегию инновационного стартап-движения и всеобщего предпринимательства, в рамках которой каждый человек сможет создавать и управлять предприятием при поддержке национальных цифровых платформ.

Инновации также означают обновление моделей управления и ведения бизнеса на основе технологий, что позволяет создавать значительную добавленную стоимость.

В мире формируются новые волны развития, которые Вьетнам может эффективно использовать для ускоренного роста, поскольку они хорошо соответствуют культуре и потенциалу вьетнамского народа. При этом именно новая институциональная среда играет решающую роль для инноваций и развития.

В сфере финансирования науки и технологий принципиально важно, чтобы каждый 1 донг государственных средств активизировал 3–4 донга средств бизнеса. В этом случае 2% государственного бюджета на науку и технологии могут трансформироваться в 2% ВВП совокупных общественных расходов на эту сферу. Министерство науки и технологий завершает разработку механизма совместного финансирования исследований государством и предприятиями.

Ещё одним важным механизмом повышения эффективности бюджетных расходов на науку и технологии является переход от финансирования процесса исследований к размещению заказов и закупке результатов исследований либо поощрению тех результатов, которые доказали свою эффективность.

Для обеспечения воспроизводства научно-исследовательского потенциала, включая фундаментальные и общественные науки, предусматривается финансирование входа знаний с принятием рисков на выходе; на первом этапе на эти цели планируется направлять около 15–20% общего бюджета на науку и технологии.

Изменение мышления, восприятия, подходов и методов работы всегда является первым и решающим фактором успеха крупных курсов и высоких целей.

Под мудрым руководством Партии, при стратегическом видении Генерального секретаря То Лама и при пламенном стремлении к процветанию 100-миллионного народа Вьетнама есть твёрдая уверенность в том, что наука и технологии, инновации и цифровая трансформация станут тремя ключевыми двигателями, которые позволят Вьетнаму совершить прорыв, преодолеть ловушку среднего дохода и стать развитой страной с высоким уровнем доходов.