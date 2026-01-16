Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

XIV съезд партии: Жители района реализации проекта атомной электростанции выражают доверие курсу Партии

Для начала строительства данных проектов Корпорация электроэнергетики Вьетнама (EVN) внесла предложение включить содержание компенсации за строительство и освобождение земельных участков в подпроект 1 проекта переселения и обустройства новых мест проживания.

Заместитель Премьер-министра Правительства Буй Тхань Шон. Фото: ВИА.

15 января в квартале Фанранг (провинция Кханьхоа) рабочая делегация Правительства во главе с заместителем Премьер-министра Буй Тхань Шоном провела рабочую встречу с ключевыми руководителями провинции Кханьхоа по вопросам реализации проекта атомной электростанции Ниньтхуан, а также обсудила решения по устранению возникающих трудностей и проблем, связанных с данным проектом.

Докладывая рабочей делегации Правительства, заместитель председателя Народного комитета провинции Кханьхоа Чинь Минь Хоанг сообщил, что по проекту АЭС Ниньтхуан-1 общая площадь изымаемых земель составляет 449,37 га, из которых 277 га приходятся на основную зону и 132 га — на буферную зону.

На сегодняшний день работы по инвентаризации завершены на 100%, завершено определение происхождения земельных участков, ведётся их официальное обнародование, а также уточнение сроков землепользования.

Обнадёживающим сигналом является то, что проект неизменно получает высокую поддержку со стороны населения. В частности, в утренние часы текущего дня был запущен проект переселения и обустройства новых мест проживания для АЭС Ниньтхуан-1 общей площадью около 89,71 га с общим объёмом инвестиций свыше 6 699 млрд донгов.

Жители выразили большое воодушевление и глубокую уверенность в курсе и руководящей роли Партии в реализации данного особо важного и приоритетного для страны проекта.

Народный комитет провинции Кханьхоа продолжит прилагать усилия по реализации проектов, связанных с задачами, порученными Правительством. Что касается более чем 3 200 млрд донгов, выделенных Центральными органами власти, Народный комитет провинции поручил инвестору — Провинциальному управлению по управлению инвестиционными проектами строительства — совместно с местными властями коммуны Фыокдинь координировать реализацию работ с целью полного освоения средств уже в январе 2026 года, сообщил Чинь Минь Хоанг.

Заместитель генерального директора Корпорации электроэнергетики Вьетнама (EVN) Нгуен Тай Ань сообщил, что в рамках проекта АЭС Ниньтхуан-1, по которому EVN назначена инвестором решением Премьер-министра Правительства, корпорация в настоящее время также взаимодействует с российским партнёром для выполнения соответствующих этапов работ.

В частности, стороны обсуждают меры по поддержке строительства жилья, рабочих помещений и эксплуатационных зон для специалистов. Для начала строительства указанных объектов EVN предложила перенести вопросы компенсации за строительство и освобождение земельных участков в подпроект 1 проекта переселения и обустройства новых мест проживания.

В связи с резолюцией № 189/2025/QH15 от 19 февраля 2025 года Национального собрания о ряде специальных механизмов и политик в области инвестирования в строительство АЭС Ниньтхуан директор Департамента электроэнергетики (представитель Министерства промышленности и торговли) Фам Нгуен Хунг отметил, что в настоящее время резолюция № 189 проходит экспертизу в профильных министерствах с целью её скорейшего представления на рассмотрение Постоянного комитета Национального собрания с соответствующими корректировками.

Выступая на совещании, председатель Комитета Национального собрания по науке, технологиям и окружающей среде Нгуен Тхань Хай сообщила, что с учётом обеспокоенности и вопросов со стороны населения по поводу резолюции № 189 данный комитет совместно с Комитетом по финансам и другими структурами консультирует Постоянный комитет Национального собрания по вопросам её рассмотрения, корректировки и дополнения.

При этом, по её словам, требуется детальная оценка, однако работа будет проведена оперативно и максимально эффективно, чтобы обеспечить своевременное освоение средств и наибольшую выгоду для населения.

В то же время Нгуен Тхань Хай подчеркнула, что 12 политик, предложенных министерствами и ведомствами в рамках резолюции № 189, требуют тщательного отбора по содержанию. В случае корректировки или дополнения также может возникнуть необходимость изменения наименования резолюции для приведения его в соответствие с обновлённым содержанием.

В этой связи она предложила министерствам и ведомствам в первые месяцы 2026 года провести пересмотр связанных резолюций, чтобы в кратчайшие сроки представить их Постоянному комитету Национального собрания для рассмотрения, корректировки, дополнения и последующего утверждения. Вместе с тем влияние данных специальных политик должно быть всесторонне изучено во избежание возможных рисков.

Выступая на совещании, заместитель Премьер-министра Правительства Буй Тхань Шон отметил, что для реализации проекта Национальное собрание и Правительство приняли ряд решений, касающихся компенсации, освобождения земельных участков и переселения, а также скорректировали механизмы и политики в соответствии с практикой с целью достижения наибольшей эффективности проекта.

В отношении предложения EVN заместитель Премьер-министра предложил корпорации самостоятельно и активно реализовывать заявленные работы, используя собственные финансовые ресурсы EVN.

Что касается проекта АЭС Ниньтхуан-2, заместитель Премьер-министра также отметил, что инвестор — Вьетнамская национальная промышленно-энергетическая корпорация (PVN) — должен тщательно подготовиться к работе с новым партнёром. Работы по разминированию территории должны проводиться параллельно для обеих атомных станций — Ниньтхуан-1 и Ниньтхуан-2.

Для реализации подпроектов 1 и 2 (компенсация, освобождение земельных участков, переселение и обустройство новых мест проживания, находящихся в компетенции Народного комитета провинции Кханьхоа) заместитель Премьер-министра предложил Министерству финансов рассмотреть вопрос финансирования, поскольку по результатам проверки для реализации обоих проектов потребуется свыше 13 000 млрд донгов.

ИЖВ/ВИА

