XIV Съезд Партии: доверие и надежды на будущее развитие страны

Аспирантка Нгуен Тхи Суан Хюэ, обучающаяся по специальности «прикладная английская лингвистика» в Университете Макао (Китай), отметила, что молодые интеллектуалы уделяют особое внимание XIV Съезду и возлагают на него большие надежды. По её словам, ожидается, что новый руководящий состав продолжит курс обновления, будет столь же решительно проводить работу по противодействию коррупции, как и в предыдущий период, а также обладать стратегическим видением, необходимым для развития страны в условиях всё более сложной международной обстановки.

Нгуен Тхи Суан Хюэ (вторая слева), аспирантка по специальности «прикладная английская лингвистика» Университета Макао (Китай), секретарь партийной ячейки вьетнамских студентов в Гонконге и Макао на церемонии приёма новых членов партии. Фото: ВИА

Как и другие вьетнамские студенты и аспиранты в Гонконге и Макао, Нгуен Тхи Суан Хюэ уделяет особое внимание политике международной экономической интеграции, привлечения инвестиций и развития высококачественных человеческих ресурсов.

В частности, обучающиеся за рубежом ожидают от государства более конкретных и практических мер по налаживанию связей и эффективному использованию потенциала вьетнамских студентов, включая механизмы поддержки аспирантов при возвращении на родину для работы, содействие трудоустройству по специальности, а также программы, позволяющие студентам и аспирантам вносить интеллектуальный вклад уже в период обучения и создавать благоприятные условия для их эффективной работы на благо страны после завершения учёбы.

По словам Нгуен Тхи Суан Хюэ, в последние годы отчётливо ощущается всё более практическое внимание Партии и Государства к вьетнамской общине за рубежом. Резолюция № 36-NQ/TW (2004) о работе с вьетнамцами, проживающими за границей, а затем и Заключение № 12-KL/TW Политбюро по вопросам работы с соотечественниками за рубежом в новых условиях чётко закрепили позицию о том, что зарубежная диаспора является неотъемлемой частью нации. Для студенческого сообщества это выражается в конкретной поддержке со стороны Генерального консульства Вьетнама в Гонконге и Макао, включая встречи, визиты в праздничные дни и оказание помощи в трудных ситуациях.

Вьетнамские студенты и аспиранты выражают уверенность в правильности курса Партии и надеются, что в дальнейшем политика великого национального единства будет продолжать конкретизироваться, чтобы каждый вьетнамец за рубежом чувствовал связь с Родиной и имел условия для внесения вклада в её развитие.

Доктор Нгуен Тхи Кхань, постдокторант Китайского университета Гонконга (CUHK), отметила, что всегда испытывает гордость за достижения, которых Коммунистическая партия Вьетнама добилась в руководстве страной в период обновления, особенно за стабильный экономический рост и глубокую международную интеграцию.

Она выразила надежду, что новый состав руководства будет обладать стратегическим мышлением и практическим международным опытом, необходимыми для того, чтобы вести страну через вызовы глобализации и четвёртой промышленной революции в социально-экономическом развитии, продолжать политику инноваций, развивать цифровую и «зелёную» экономику, а также привлекать качественные инвестиции. При этом, по её словам, новое руководство должно и далее усиливать борьбу с коррупцией, повышать потенциал кадров, обеспечивать демократию и ставить народ в центр политики развития.

Доктор Нгуен Тхи Кхань также выразила желание, чтобы Партия и Государство активнее совершенствовали правовую политику в отношении соотечественников за рубежом, создавая для вьетнамцев за границей больше возможностей для вклада интеллектуальных и финансовых ресурсов в развитие страны. Как исследователь, она надеется на расширение возможностей сотрудничества между зарубежными и отечественными учёными, а также на доступ иностранных и вьетнамских исследователей к национальным научным фондам для проведения исследований и решения актуальных проблем Вьетнама.

По словам доктора Нгуен Тхи Кхань, в течение многих лет Генеральное консульство Вьетнама в Гонконге и Макао последовательно оказывало поддержку и обеспечивало защиту прав граждан, организовывало мероприятия по сплочению вьетнамской общины на местах, сохранению и развитию вьетнамского языка и культуры, продвижению имиджа Вьетнама и расширению международного сотрудничества.

В последнее время во Вьетнаме реализуется множество новых политических мер, включая специальные режимы и механизмы, направленные на устранение препятствий в процедурах найма, системе оплаты труда и условиях работы с целью привлечения талантов и экспертов из-за рубежа для служения стране.

В июле 2025 года доктор Нгуен Тхи Кхань получила возможность принять участие во Всемирном форуме молодых вьетнамских интеллектуалов и мероприятиях Глобальной сети молодых интеллектуалов, прошедших в Ханое, которые объединили специалистов из различных сфер, работающих за рубежом, для обсуждения и выработки предложений по решению ключевых задач развития Вьетнама.