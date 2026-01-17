XIV съезд партии: Вьетнам – надёжный, гибкий и принципиальный партнёр в меняющемся мире

По этому случаю корреспондент Вьетнамского Информационного Агентства в Сеуле провёл интервью с Квон Сон Тхэком (Kwon Sung-taek), исполнительным вице-председателем Корейско-вьетнамской ассоциации культурно-экономического обмена (KOVECA).

Квон Сон Тхэк, исполнительный вице-председатель Корейско-вьетнамской ассоциации культурно-экономического обмена (KOVECA), отвечает на вопросы корреспондента Вьетнамского Информационного Агентства в Республике Корея. Фото: ВИА



Оценивая экономические достижения Вьетнама за последние пять лет на фоне глобального экономического спада, Квон Сон Тхэк отметил, что устойчивые макроэкономические показатели и сохранение положительных темпов роста стали результатом последовательной экономической политики страны в период 2020–2025 годов.

По его словам, ключевыми факторами стали курс на цифровую трансформацию, инвестиции в инфраструктуру и образование. Особо он подчеркнул впечатляющие результаты по привлечению прямых иностранных инвестиций, объём которых превысил 180 млрд долларов США, что вывело Вьетнам в число крупнейших получателей ПИИ в мире.

В сочетании с цифровой трансформацией и развитием инфраструктуры это привело к структурным изменениям экономики. Он также отметил, что промышленная структура Вьетнама расширяется от традиционного производства к высокотехнологичным секторам, таким как упаковка полупроводников, электроника, электромобили и производство комплектующих, что подтверждает статус Вьетнама как важного центра производства, сборки и экспорта, а не просто страны с дешёвой переработкой.

В условиях глобальной рецессии и возрастающих рисков для цепочек поставок, вызванных конкуренцией между США и Китаем, Вьетнам, по его мнению, укрепил свой имидж безопасного альтернативного рынка. Этому способствовали политическая стабильность, улучшение и предсказуемость государственной политики, а также открытая торговая структура. Именно эти факторы формируют доверие инвесторов и компаний, ориентированных на долгосрочное развитие.

Говоря о повышении уровня отношений Вьетнама до всеобъемлющего стратегического партнёрства с ведущими державами, включая США, Японию, Австралию и Республику Корея, Квон Сон Тхэк подчеркнул, что данный процесс существенно укрепил международный авторитет и позиции Вьетнама. Он отметил, что последовательная реализация сбалансированной внешней политики в условиях обостряющейся конкуренции между мировыми центрами силы способствовала формированию образа Вьетнама как «осторожного, надёжного, гибкого, но принципиального государства».

По его словам, повышение уровня вьетнамо-корейских отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства стало закономерным итогом углубления сотрудничества между двумя странами и отражением их общих стратегических интересов. В экономической сфере взаимодействие Вьетнама и Республики Корея, по его оценке, перешло на качественно новый уровень, выйдя за рамки количественного роста инвестиций и охватив такие передовые области, как полупроводники, зелёная энергетика, умные города и даже оборонная промышленность.

Одновременно активизация гуманитарных обменов и культурного взаимодействия укрепила двусторонние связи, превратив их в устойчивое «социальное партнёрство» и сформировав важную стратегическую взаимозависимость. Квон Сон Тхэк отметил, что его личный опыт участия и наблюдения за корейско-вьетнамским сотрудничеством в экономической и культурной сферах укрепил его уверенность в позитивном эффекте синергии двух стран. В качестве наглядного примера он привёл феномен тренера Пак Хан Со, который способствовал прорыву в развитии вьетнамского футбола, а затем его преемник Ким Сан Сик продолжил этот успех на континентальном уровне.

По его оценке, в перспективе отношения между Республикой Корея и Вьетнамом обладают потенциалом стать одним из наиболее стабильных и долгосрочных стратегических векторов. Это, по его мнению, является показателем структурного укрепления международного положения и национального авторитета Вьетнама, выходящего за рамки отдельного дипломатического успеха. Он также выразил оптимизм в связи с тем, что «бамбуковая дипломатия» Вьетнама и прагматичный внешнеполитический курс администрации Президента Ли Чжэ Мёна демонстрируют высокую степень совместимости, открывая возможности для сотрудничества в сфере устойчивости цепочек поставок, передачи технологий, совместных исследований и разработок, энергетического перехода, борьбы с изменением климата, обмена талантами и сотрудничества в области образования и культуры.

Оценивая значение XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама, Квон Сон Тхэк подчеркнул, что он представляет собой не просто регулярное политическое событие, проводимое раз в пять лет, а важный этап переосмысления национального пути развития и определения внутренней и внешней политики страны. В условиях нестабильной геополитической обстановки и усиления конкуренции между США и Китаем данный Съезд, по его словам, приходится на исторический момент, когда необходимо одновременно сохранить стабильность, закрепить достигнутые успехи и обеспечить ускоренный прорыв в предстоящий период.

Он отметил, что XIV Съезд станет важной вехой в формировании социально-экономической политики Вьетнама на пути к реализации национального видения 2030–2045 годов. Проведённые в 2025 году административные структурные реформы и повышение эффективности работы центральных и местных органов власти заложили основу для будущих преобразований. В этом контексте Съезд, как он подчеркнул, рассматривается как практическая отправная точка реализации «Вьетнамского видения – 2045» и подтверждение эффективности государственного управления.

На фоне последних институциональных преобразований во Вьетнаме Квон Сон Тхэк выразил уверенность, что данный Съезд создаст благоприятные политические и институциональные условия для полного раскрытия потенциала вьетнамо-корейского всеобъемлющего стратегического партнёрства. Он выразил надежду, что это станет возможностью дальнейшего укрепления ведущего стратегического партнёрства между двумя странами в сфере инвестиций, передачи технологий и гуманитарных обменов.

Кроме того, он отметил перспективу представления «модели совместного роста», основанной на опыте развития Республики Корея, с целью превращения «чуда на реке Хан» в «чудо на реке Хонг», как об этом заявил Президент Ли Чжэ Мён на саммите с Генеральным секретарём Коммунистической партии Вьетнама То Ламом в ходе визита в Республику Корея в августе 2025 года.

По его мнению, после XIV Съезда отношения между Вьетнамом и Республикой Корея имеют потенциал эволюционировать от всеобъемлющего стратегического партнёрства к «сообществу совместных действий», а также от модели «страна – принимающая инвестиции» к структуре совместного проектирования и разделения ответственности. В этом контексте вьетнамо-корейские отношения, как он подчеркнул, могут стать одним из самых стабильных направлений внешней политики Вьетнама и наиболее содержательным партнёрством в Индо-Тихоокеанской стратегии Республики Корея.