XIV съезд Партии: Вьетнам – наглядный пример устойчивого и инклюзивного роста

Вьетнам успешно осуществил переход от централизованной плановой экономики к социалистически ориентированной рыночной экономике, одновременно всё глубже интегрируясь в мировую экономику.

XIV Всевьетнамский съезд Партии имеет особо важное значение, поскольку Вьетнам стоит на пороге нового этапа развития. Фото: ВИА.

Комплексные достижения, которых Вьетнам добился за 40 лет проведения политики обновления (Доймой), особенно заметные результаты последних пяти лет, подтвердили правильность курса развития и эффективные управленческие способности Коммунистической партии Вьетнама в условиях глубоких региональных и глобальных изменений.

Такую оценку дал господин Веерамалла Анжаях, старший научный сотрудник Центра исследований Юго-Восточной Азии (CSEAS), расположенного в Джакарте (Индонезия), в беседе с корреспондентом Вьетнамского Информационного Агентства накануне XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама, который, как ожидается, пройдёт в Ханое с 19 по 25 января 2026 года.

По словам Веермаллы Анжаяха, XIV съезд Партии имеет особо важное значение, поскольку Вьетнам стоит на пороге нового этапа развития.

В условиях усиления стратегической конкуренции между крупными державами, наличия значительных рисков для мировой экономики и возвращения протекционизма, сохранение Вьетнамом политической стабильности, высоких темпов экономического роста и расширение международной интеграции являются заметным достижением для развивающейся страны.

Оценивая 40-летний путь обновления, Веермалла Анжаях отметил, что Вьетнам успешно осуществил переход от централизованной плановой экономики к социалистически ориентированной рыночной экономике и одновременно всё более глубоко интегрировался в глобальную экономику.

Он подчеркнул: «Вьетнам является наглядным примером того, что поэтапные реформы, политическая стабильность и долгосрочное видение способны обеспечить устойчивый и инклюзивный рост».

Исследователь CSEAS особо отметил социально-экономические результаты в период проведения XIII съезда Партии.

По его словам, среднегодовой экономический рост на уровне 6,3%, а также рост на 8,02% в 2025 году вывели Вьетнам в число наиболее динамично развивающихся экономик мира. Объём валового внутреннего продукта (ВВП) превысил 514 млрд долларов США, а доход на душу населения составил около 5 000 долларов США, что отражает заметное улучшение качества жизни населения.

Наряду с этим такие впечатляющие показатели, как объём товарооборота на уровне около 930 млрд долларов США в 2025 году, а также мощное восстановление туристической отрасли с более чем 21,5 млн международных туристов, свидетельствуют о растущей привлекательности Вьетнама в региональных цепочках поставок и инвестиционных потоках.

Помимо экономического роста, Веермалла Анжаях отметил, что Вьетнам добился значительного прогресса в развитии человеческого потенциала и системе социального обеспечения. Снижение уровня бедности до 1,3%, расширение охвата медицинским страхованием примерно до 95% населения, а также рост Индекса человеческого развития (ИЧР) до 0,766 являются наглядными доказательствами ориентации развития на человека.

Эти достижения стали результатом последовательного руководства Коммунистической партии Вьетнама, духа самостоятельности и самодостаточности, а также силы национального единства, создав прочную основу для реализации стратегических целей развития до 2030 года и видения до 2045 года.

Во внешнеполитическом плане Веермалла Анжаях отметил, что Вьетнам всё чаще воспринимается международным сообществом как стабильный, надёжный и ответственный партнёр, последовательно придерживающийся независимого, самостоятельного, мирного курса внешней политики, ориентированного на сотрудничество и развитие. Международный авторитет страны неуклонно укрепляется благодаря политике многосторонности и диверсификации внешних связей, а также активному участию во всех глобальных механизмах.

Исследователь CSEAS высоко оценил гибкую, но последовательную дипломатическую политику Вьетнама, позволяющую стране поддерживать сбалансированные отношения с крупными державами и одновременно укреплять свою роль стабильного и надёжного партнёра в регионе.

По его мнению, сеть стратегических и всеобъемлющих стратегических партнёрств, выстроенная Вьетнамом, способствует повышению международного авторитета страны в условиях всё более жёсткой геополитической конкуренции.

Веермалла Анжаях выразил уверенность, что XIV съезд Партии продолжит вырабатывать правильные стратегические ориентиры, которые помогут Вьетнаму эффективно использовать новые возможности, преодолеть вызовы и реализовать цель стать развивающейся страной с современной промышленностью к 2030 году, а к 2045 году — развитым государством с высоким уровнем доходов.

Он подчеркнул: «Достижения, достигнутые за последние четыре десятилетия, убедительно свидетельствуют о том, что Вьетнам имеет все основания с уверенностью вступить в новую эпоху развития».