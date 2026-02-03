XIV съезд - наглядное свидетельство политической стойкости и масштаба КПВ

Международные представители наблюдают за работой XIV съезда в Национальном конференц-центре (Фото: ВИА

Делясь своими первыми впечатлениями, Дасун Виджесекара, представитель отдела коммуникаций Партии Народного фронта освобождения (JVP) Шри-Ланки, отметил, что был глубоко тронут пламенной атмосферой Съезда. По его словам, образ Государственного флага Вьетнама, присутствующего повсюду, является не просто символом, а мощным политическим посланием, вызывающим чрезвычайно сильные эмоции.

С точки зрения специалиста в области коммуникаций, Виджесекара особенно восхищён гармоничным сочетанием политической повестки дня и коммуникационных мероприятий с активным применением новейших технологий. Он подчеркнул: «XIV Всевьетнамский съезд КПВ - это событие исключительно крупного масштаба. Организация программы такого уровня — задача крайне сложная; она наглядно отражает жизнеспособность и мощные организационные возможности Партии».

Разделяя впечатление о тщательной подготовке, Мигель Мехия, Генеральный секретарь Объединённого левого движения (MIU) Доминиканской Республики, подчеркнул, что данный успех является результатом сплочённости и «прочнейшей политической стойкости». Он вспоминал: «Когда я посетил Вьетнам в апреле прошлого года для участия в праздновании 50-летия освобождения Юга и воссоединения страны, я уже видел, как партийные комитеты всех уровней с полной самоотдачей готовились к XIV съезду. Дух усилий, единства, интеллекта и твёрдой политической воли, присущий КПВ, был ярко продемонстрирован в дни прошедшего съезда».

Углубляясь в содержание документов и выступлений на съезде, шриланкийский журналист Дасун Виджесекара особо отметил стратегическое видение Генерального секретаря То Лама. По его мнению, Вьетнам сумел выйти на мировой уровень благодаря грамотному выбору стратегических моделей, соответствующих национальной специфике, на основе марксизма-ленинизма.

«Я с особым вниманием слушал новые ориентиры для новой эпохи, обозначенные Генеральным секретарём — от обороны, кибербезопасности до цифровой трансформации, интеграции, науки и технологий… В частности, цель достижения двузначных темпов роста к 2035 году является амбициозным и смелым прорывом. Мы видим, что программа, утверждённая на этом историческом съезде, представляет собой научный подход к преодолению глобальных политических и экономических вызовов», — подчеркнул Виджесекара.

Он также отметил, что послание о необходимости новых реформ для совместного решения общих мировых кризисов, а не поиска разрозненных решений, вселяет большую надежду: «Вьетнам, демонстрирующий одни из самых высоких темпов роста ВВП в мире, является образцовым примером для левых политических движений».

Дасун Виджесекара, представитель Отдела коммуникаций Партии Народного фронта освобождения (JVP) Шри-Ланки, принимает участие в XIV съезде (Фото: ВИА)

Для Шри-Ланки, страны, недавно сформировавшей новое правительство, опыт XIV съезда КПВ рассматривается как практическая «сокровищница». Дасун Виджесекара сообщил, что Шри-Ланка возлагает большие надежды и стремится перенять опыт Вьетнама в использовании цифровых СМИ, печатной прессы и современных коммуникаций для стимулирования ключевых отраслей экономики, таких как туризм.

Со своей стороны Генеральный секретарь MIU Мигель Мехия высоко оценил стратегический курс, определённый съездом на основе принципа «Единство — Демократия — Дисциплина — Творчество — Развитие». По его мнению, эти решения окажут значительное влияние на международное положение Вьетнама и внесут вклад в стабильность и развитие региона, поскольку Вьетнам формирует внешнеполитический курс, основанный на взаимном уважении и международном праве.

По словам Мигеля Мехии, «Вьетнам пользуется сегодня большим восхищением и уважением во всём мире».

Говоря о двусторонних отношениях, он отметил, что MIU и КПВ всегда связаны общими этическими и революционными принципами, направленными на защиту независимости и национального суверенитета. Он выразил готовность продолжать сотрудничество для укрепления политических и дипломатических связей между Доминиканской Республикой и Вьетнамом на основе уважения суверенных решений каждой стороны.

Успех XIV съезда не только открыл «новую эпоху» для вьетнамского народа, но и придал дополнительную веру и импульс международным друзьям Вьетнама на пути строительства современного, научного и процветающего социализма.