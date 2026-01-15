XIV съезд КПВ: «Мосты любви», ведущие к Родине

XIV Всевьетнамский партийный съезд Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) стал событием, привлекшим особое внимание широких кругов вьетнамской диаспоры и интеллектуалов в США. В этой связи корреспондент ВИА в Нью-Йорке (США) побеседовал с Чан Тхань Тхангом - председателем Института культуры и образования Вьетнама в Нью-Йорке, членом Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама на период 2014–2026 годов.



Оценивая политику Вьетнама в отношении соотечественников за рубежом, Чан Тхань Тханг отметил, что Партия и Государство Вьетнама с самого начала 2000-х годов последовательно проводили политику, направленную на привлечение вьетнамцев за рубежом к посещению Родины и вовлечению интеллигенции в развитие страны. Эта политика стала источником пробуждения любви к Отечеству, национальной гордости и чувства ответственности перед страной у вьетнамской общины, проживающей вдали от Родины на протяжении десятилетий, особенно в США и западных странах. Политика в отношении диаспоры, по его словам, подобна «мостам любви», соединяющим вьетнамцев за рубежом до и после войны. Он подчеркнул, что Партия и Государство своевременно приняли решения, соответствующие историческим условиям, позволив Вьетнаму открыться миру и укрепить доверие соотечественников к Родине.



По словам Чан Тхань Тханга, хотя существующая политика пока не в полной мере привлекает вьетнамскую интеллигенцию в США и западных странах, а также их проекты, направленные на вклад в развитие страны, Вьетнам добился успеха в том, чтобы побудить соотечественников всё активнее обращаться к своим корням - «к родной земле и предкам», особенно в период Тэта и в рамках таких программ, как «Весна на Родине» с участием Президента. С 2000 года число вьетнамцев, возвращающихся на Родину, ежегодно стабильно растёт.



Чан Тхань Тханг отметил, что соотечественники за рубежом всегда желают устойчивого развития национальной экономики, чтобы люди имели стабильную работу и доходы для обеспечения повседневной жизни. Стабильная экономика - прочная основа доверия для всех вьетнамцев как внутри страны, так и за её пределами. Диаспора уделяет особое внимание таким сферам, как здравоохранение и образование, стремясь к тому, чтобы трудящиеся и социально уязвимые группы имели полный доступ к образовательным и медицинским услугам. Инвестиции в образование формируют новое поколение интеллектуалов и повышают уровень знаний общества, а система здравоохранения должна обеспечивать людям наилучшее состояние здоровья - фундамент устойчивого развития.



Этот эксперт считает, что политика в отношении вьетнамской диаспоры также должна корректироваться в соответствии с реальной ситуацией и фактическими потребностями, такими как возвращение на Родину, владение жильём и землёй, открытие бизнеса и другие запросы. Наряду с этим государству следует разработать специальные механизмы для привлечения вьетнамских интеллектуалов из-за рубежа к участию в руководящей деятельности в ряде профильных сфер, в частности в области образования.



В преддверии проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда Чан Тхань Тханг выразил надежду, что съезд изберёт новое руководство, обладающее всеми необходимыми качествами для управления страной на новом этапе и способное определить социально-экономический курс, соответствующий реальной ситуации в стране и в мире.