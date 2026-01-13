XIV съезд КПВ: Экономические достижения Вьетнама — наглядное подтверждение правильного курса руководства Коммунистической партии

Вьетнам уверенно выдвинулся на одну из ключевых экономических позиций в регионе Юго-Восточной Азии. Несмотря на сохраняющиеся вызовы, впечатляющие успехи социально-экономического развития страны являются убедительным свидетельством правильного курса руководства Коммунистической партии Вьетнама (КПВ).

Динамично развивающийся и современный городской ландшафт Хошимина на берегах реки Сайгон. (Фото: ВИА)

Такую оценку в беседе с корреспондентом Вьетнамского информационного агентства в Германии накануне XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ дал Wulf Gallert, сопредседатель Отдела по внешним связям Левой партии Германии (Die Linke).



Подчеркнув важность предстоящего XIV съезда, он отметил, что это политическое событие имеет особое значение. В условиях серьёзных изменений в международной обстановке от съезда ожидаются новые стратегические решения, способные придать мощный импульс экономическому развитию и дальнейшему совершенствованию организационной работы. В перспективе, по его мнению, сохранение широкого общественного диалога, внимательное отношение к мнению всех слоёв населения, прежде всего тех, кто непосредственно создаёт общественные ценности, станет ключом к дальнейшим успехам Вьетнама. От имени Левой партии Германии Вульф Галлерт передал наилучшие пожелания XIV Всевьетнамскому партийному съезду КПВ.



Делясь оценкой текущей международной ситуации, Вульф Галлерт выразил обеспокоенность тем, что мир сегодня сталкивается с рядом опасных прецедентов — от вооружённых конфликтов до экономических войн, формирующих неблагоприятную среду для стран, традиционно выступающих за свободную торговлю и общепринятые правила, таких как Германия и Вьетнам. По его словам, укрепление сотрудничества между двумя сторонами является насущной необходимостью для поиска ответов на современные вызовы, совместных усилий во имя мира, развития и соблюдения международного права и Устава Организации Объединённых Наций.



Выразив гордость по поводу давней традиционной дружбы между двумя партиями, выстраивавшейся на протяжении десятилетий, сопредседатель Отдела по внешним связям Вульф Галлерт подчеркнул, что отношения между Коммунистической партией Вьетнама и Левой партией Германии находятся сегодня на весьма благоприятном этапе развития, отличающемся беспрецедентной интенсивностью контактов.

Несмотря на географическую удалённость, обе партии неизменно находят точки соприкосновения в подходах к решению общих вызовов современности. Он выразил надежду на продолжение и укрепление механизмов регулярного обмена, что будет способствовать дальнейшему упрочению дружественных связей на основе общих интересов народов двух стран.