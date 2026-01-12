XIV съезд КПВ: Центральный фактор устойчивой стабильности и впечатляющей траектории развития Вьетнама

Корреспондент ВИА в Израиле провёл беседу с Ассафом Талгамом — исследователем истории и одновременно журналистом газеты Zo HaDerekh, официального органа Коммунистической партии Израиля. Ассаф Талгам поделился своими оценками с международной точки зрения относительно руководящей роли Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), значения XIV Всевьетнамского партийного съезда, а также возможностей и вызовов, стоящих перед Вьетнамом в условиях нестабильной региональной и мировой обстановки.

Ассафом Талгамом — исследователь истории и одновременно журналист газеты Zo HaDerekh, официального органа Коммунистической партии Израиля. Фото: ВИА

Оценивая руководящую роль КПВ в деле строительства, защиты и развития страны, а также требования к дальнейшему укреплению и раскрытию этой роли на новом этапе — когда Вьетнам вступает в эпоху подъёма нации, — Ассаф Талгам отметил, что с исторической и сравнительной точки зрения именно руководство КПВ является центральным фактором, обеспечившим устойчивую политическую стабильность и впечатляющую траекторию развития страны.



В условиях турбулентного мира крайне немногие политические организации способны сохранять непрерывность руководства и одновременно гибко и эффективно адаптироваться к изменениям в системе управления, как это удаётся КПВ. Способность вести страну через ключевые исторические этапы — от завоевания национальной независимости и послевоенного восстановления до проведения экономических реформ — свидетельствует о широкой социальной опоре и чётком стратегическом видении партии.



Особо примечательна не только роль КПВ в мобилизации народных масс в переломные исторические моменты, но и её способность корректировать стратегические приоритеты в ответ на изменения внутренней и международной обстановки. Политика «Доймой» (Обновления) и последующие реформы отражают прагматичный подход к управлению, сочетающий идейную последовательность с гибкостью в формировании политики, что сыграло важную роль в обеспечении стабильного экономического роста и сохранении социальной устойчивости во Вьетнаме.



По мнению израильского эксперта, по мере вступления Вьетнама в новую эпоху активного развития главным вызовом для КПВ становится дальнейшее укрепление механизмов участия народа и обеспечение баланса между экономическим ростом и социальной справедливостью. Реализация руководящей роли партии на следующем этапе во многом будет зависеть от повышения институциональной эффективности, прозрачности политики и способности отвечать на общественные запросы, особенно со стороны молодого поколения. Последовательное формирование системы добросовестного управления, поощрение талантов и разработка политики на основе научных данных являются ключевыми факторами укрепления доверия населения и обеспечения долгосрочной устойчивости государства.



Говоря о значении XIV съезда КПВ для развития страны в новую эпоху, Ассаф Талгам отметил, что с внешнеаналитической точки зрения это политическое событие следует рассматривать скорее как важную стратегическую корректировку, нежели резкое изменение курса. Значение съезда заключается в определении места Вьетнама в переломный момент его развития с чётко обозначенными целями: к 2030 году стать развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем доходов выше среднего, а к 2045 году — развитой страной с высоким уровнем доходов.



Особо важной чертой XIV съезда КПВ является его долгосрочное видение, ориентированное на модернизацию и реформы, а также повторное подтверждение твёрдой приверженности КПВ революционной этике, марксизму-ленинизму и Идеям Хо Ши Мина. Съезд определяет стратегическую цель развития партии и страны — построение общества «богатого народа, сильного государства и социалистического общества».



Наряду с этим XIV съезд КПВ подчёркивает роль инноваций, развития человеческих ресурсов и повышения государственного потенциала. Это отражает всё более чёткое осознание руководством Вьетнама рисков, связанных с фрагментацией мировой экономики, геополитической конкуренцией на фоне возрождения империализма, а также технологическими и экологическими потрясениями, порождёнными глобальным капитализмом.



На этой основе съезд демонстрирует стратегию КПВ по ведению страны к достижению целей национальной независимости, неразрывно связанной с социализмом.



Ассаф Талгам также отметил, что Коммунистическая партия Израиля может многому научиться на успешном опыте Вьетнама в борьбе против различных форм господства и угнетения в международных отношениях, а также в построении социалистического общества. По его мнению, координация усилий двух партий, направленная на достижение справедливого мира на Ближнем Востоке, будет способствовать повышению международного авторитета Вьетнама. Укрепление обменов и сотрудничества между двумя партиями, таким образом, будет содействовать взаимному обучению и служить долгосрочным стратегическим целям обеих сторон.