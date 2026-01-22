XIV съезд КПВ: Формирование Хюэ как самобытного культурно-туристического центра международного уровня

Нгуен Чи Тай, заместитель секретаря городского партийного комитета, председатель Комитета Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) города Хюэ, представляет доклад. Фото: ВИА



21 января на XIV Всевьетнамском партийном съезде Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) от имени делегации партийной организации города Хюэ заместитель секретаря городского партийного комитета, председатель Комитета Отечественного фронта Вьетнама города Хюэ Нгуен Чи Тай представил доклад о развитии и использовании потенциала культурного наследия, направленного на формирование Хюэ как города наследия, культурного и туристического центра самобытного характера международного уровня.

Доклад дополнил практический взгляд на вопросы сохранения и приумножения ценностей наследия, развития культуры и человека Вьетнама, а также предложил решения по развитию культуры и туризма на новом этапе.



Хюэ — это земля с более чем семивековой историей формирования и развития, место сосредоточения квинтэссенции национальной культуры, а также единственный регион страны, обладающий восемью объектами культурного наследия, признанными ЮНЕСКО. Пространство наследия Хюэ сформировано системой дворцовой архитектуры, традиционными праздниками, придворным искусством, музыкой, кулинарией и утончённым, гуманным образом жизни жителей Хюэ. Это также земля, тесно связанная с юношескими годами Президента Хо Ши Мина, который проживал и учился здесь около десяти лет, что сыграло важную роль в формировании его патриотического мировоззрения.



В условиях индустриализации и модернизации Хюэ последовательно придерживается курса развития, в центре которого находятся культура и наследие как основа и движущая сила формирования зелёной, умной и самобытной модели города наследия, тем самым содействуя устойчивому социально-экономическому развитию. В последние годы город реализовал ряд комплексных и креативных мер по реставрации памятников, восстановлению нематериального культурного наследия, гармоничному соединению придворной культуры с народной и религиозной культурами, создавая характерные туристические продукты.



Хюэ уделяет особое внимание развитию ночной экономики с системой пешеходных улиц, гастрономических кварталов, художественных и музыкальных программ; продолжает утверждать культурно-туристические бренды, такие как «Фестивальный город Вьетнама», «Культурный город АСЕАН», «Хюэ — кулинарная столица» и «Хюэ — столица аозая».



Фестивальные мероприятия по модели «четырёх сезонов» проводятся регулярно, обеспечивая широкий резонанс и ощутимый экономический эффект. Город также активизирует создание туристических продуктов, связанных с пространством наследия, реконструкцию придворных празднеств эпохи Нгуен и внедрение информационных технологий, цифровой трансформации в сфере культуры и туризма.



Параллельно с этим Хюэ уделяет внимание развитию культурной индустрии, расширяет внутреннее и международное сотрудничество в области исследований, сохранения и популяризации наследия, одновременно концентрируясь на формировании человека Хюэ в тесной связи с охраной окружающей среды, сохранением ландшафта и пространства наследия через движения «зелёный, чистый и светлый город». Город постепенно формирует облик города наследия, культурного, экологического, экологически дружественного и умного.



Наряду с позитивными результатами Хюэ по-прежнему сталкивается с рядом трудностей, вызванных давлением урбанизации, изменением климата, ограниченностью ресурсов для сохранения наследия, медленными темпами цифровизации памятников, а также несоответствием качества туристических продуктов и кадровых ресурсов предъявляемым требованиям. Вместе с тем это становится стимулом для обновления мышления в развитии и более эффективного использования потенциала города наследия.



Город Хюэ ставит цель к 2030 году стать характерным городом наследия Вьетнама, культурным и туристическим центром, центром специализированной медицины, науки и технологий, а также высококачественного образования и подготовки кадров. Исходя из позиции, согласно которой культура и человек являются основой и движущей силой развития, Хюэ будет выстраивать стратегию устойчивого развития, гармонично сочетая сохранение и развитие, раскрывая потенциал наследия, самобытности и человеческого фактора.



Партийная организация и жители города преисполнены решимости превратить Хюэ в самобытный культурно-туристический центр международного уровня, внося вклад в процветающее и устойчивое развитие страны.