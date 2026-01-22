XIV съезд КПВ: Съезд открывает новую эпоху в развитии Вьетнама — взгляд японского парламентария

Председатель Парламентского альянса японско-вьетнамской дружбы Обути Юко отвечает на интервью Вьетнамского информационного агентства (ВИА). Фото: ВИА



По случаю XIV Всевьетнамского партийного съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) председатель Парламентского альянса японско-вьетнамской дружбы Обути Юко в беседе с корреспондентом Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Токио поделилась оценками руководящей роли КПВ, значения XIV Съезда, а также перспектив вьетнамско-японских отношений в новом контексте.



По словам Обути Юко, с момента реализации курса Доймой (Обновления) КПВ неизменно играла ведущую роль в динамичном развитии страны. Вступая в «новую эпоху», Партия продолжает продвигать важные реформы, направленные на более мощное развитие Вьетнама, одновременно внося активный вклад в дело мира и стабильности международного сообщества. Она выразила большие ожидания в отношении этой руководящей роли на следующем этапе развития Вьетнама.



Обути Юко подчеркнула, что на протяжении более чем 40 лет после начала Доймой Япония неизменно остаётся одним из крупнейших доноров помощи и надёжным партнёром Вьетнама. Япония высоко оценивает реформаторские усилия, которые Вьетнам активно реализует, и выражает уверенность в его всё более мощных перспективах развития в ближайшее время. Исходя из этого, Япония стремится и далее укреплять сотрудничество, а также углублять и консолидировать двусторонние отношения.



Оценивая значение XIV Съезда, Обути Юко отметила, что он действительно знаменует начало новой эпохи для Вьетнама и может рассматриваться как важная историческая веха. Съезд предоставляет возможность Партии, Правительству, народу и местным органам Вьетнама укрепить единство и согласие воли, совместно устремляясь к новым целям развития. Во внешнеполитическом плане Съезд также наглядно демонстрирует решимость Вьетнама более уверенно продвигаться вперёд, утверждая стремление к развитию и возрастающую роль страны на международной арене.



Обути Юко также высоко оценила отношения между КПВ и Либерально-демократической партией Японии — правящей партией страны в настоящее время. Контакты на высшем уровне, межпарламентские обмены, а также взаимодействие через структуры Либерально-демократической партии поддерживаются на постоянной и прочной основе на протяжении многих лет. По её мнению, укрепление откровенного диалога, взаимного обучения и доверия между политическими партиями имеет исключительно важное и долговременное значение.



В условиях всё более сложной региональной и глобальной обстановки Обути Юко считает, что укрепление межпартийных связей имеет особое значение для поддержания мира и стабильности, а также для создания прочной основы экономического развития. Сохранение многообразных и гибких каналов коммуникации, активное сотрудничество и последовательное выстраивание дружественных, доверительных отношений являются необходимыми факторами, позволяющими двум странам эффективно реагировать на непредсказуемые изменения современного мира.