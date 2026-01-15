XIV съезд КПВ: Стратегический поворотный момент, приближающий Вьетнам к статусу развитой страны

По сообщению корреспондента ВИА в США, почётный консул Вьетнама на Гавайях Дэниел Пол Лиф отметил, что XIV Всевьетнамский партийный съезд Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) является ключевым моментом для определения стратегического видения страны, установления социально-экономических целей и формирования долгосрочной дорожной карты развития страны.

Почётный консул Вьетнама на Гавайях (США) Дэниел П. Лиф. (Фото: ВИА)

В письме, направленном министру иностранных дел Ле Хоай Чунгу по случаю подготовки к этому важному событию, Дэниел Пол Лиф выразил надежду, что исторические решения, которые будут приняты на партийном съезде, продолжат двигать Вьетнам к цели стать развитой страной с высоким уровнем доходов к 100-летию основания государства.



Как человек, внёсший значительный вклад в развитие двусторонних отношений, отставной генерал-лейтенант ВВС США, бывший заместитель командующего Тихоокеанского командования США Дэниел Пол Лиф отметил, что с глубоким восхищением наблюдал за мощным развитием отношений между Вьетнамом и США. По его словам, после повышения уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства сотрудничество двух стран стало более глубоким в таких сферах, как торговля, образование и народная дипломатия.

В частности, он высоко оценил особые связи штата Гавайи с регионами Вьетнама, которые играют роль транс-тихоокеанского моста, способствующего взаимопониманию в области культуры и развитию экономического сотрудничества. Он вновь подтвердил свою приверженность поддержке усилий Министерства иностранных дел Вьетнама по укреплению этих важных связей.



Кроме того, почётный консул Вьетнама на Гавайях отметил и высоко оценил последовательную руководящую роль и конструктивный вклад Вьетнама в рамках АСЕАН. По его словам, твёрдая приверженность Вьетнама обеспечению региональной стабильности, экономической интеграции и мирного сотрудничества заслуженно принесла стране авторитетное и уважаемое положение в Индо-Тихоокеанском регионе, а также во всём мире. Он выразил пожелание: «Желаю XIV Всевьетнамскому партийного съезду Коммунистической партии Вьетнама большого успеха в выработке политики, направленной на обеспечение мира, стабильности и долгосрочного процветания для вьетнамского народа».