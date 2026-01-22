XIV съезд КПВ: Российская газета высоко оценивает высокие темпы роста Вьетнама и улучшение уровня жизни населения

В статье отмечается, что в последние пять лет экономика Вьетнама поддерживала среднегодовой рост на уровне около 6,3%, что является одним из самых высоких показателей в мире. Промышленность продолжает играть важнейшую роль в обеспечении роста ВВП, отражая ускорение процессов индустриализации, в том числе благодаря значительным инвестициям в ключевые инфраструктурные проекты.

По мнению автора, одним из важнейших показателей успеха развития Вьетнама являются заметные улучшения в жизни людей. Газета ссылается на Доклад о человеческом развитии за 2025 год Программы развития ООН (ПРООН), согласно которому в 2023 году Индекс человеческого развития (ИЧР) Вьетнама поднялся на 14 позиций по сравнению с 2022 годом, что вывело страну в группу государств с положительной динамикой улучшений.

Эти результаты, как подчёркивается в статье, наглядно отражают последовательную линию КПВ на сочетание экономического роста с социальным прогрессом и социальной справедливостью. Уровень охвата медицинским страхованием превышает 95% населения; доля бедных домохозяйств сократилась до 1,3% в соответствии с принципом «никого не оставить позади», тогда как средняя продолжительность жизни во Вьетнаме в настоящее время достигает 74,8 года.

Автор также описывает, что в эти дни столица Ханой украшена яркими красными флагами и агитационными плакатами. Современный Ханой предстаёт как развитый мегаполис с современной инфраструктурой и системой общественного транспорта, включая линии электрических автобусов.

В статье говорится, что на XIV съезде КПВ чётко обозначила ряд ключевых задач, которые предстоит продолжить реализовывать, в том числе поставила цель довести средний показатель ВВП на душу населения примерно до 8 500 долларов США к 2030 году.

Касаясь информационно-пропагандистской работы, автор отмечает, что для освещения XIV съезда во Вьетнам были приглашены многочисленные журналисты из страны и из-за рубежа. В преддверии съезда, 19 января, в здании Министерства иностранных дел заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг приняла делегацию журналистов изданий коммунистических партий, политических партий, играющих важную роль во многих странах, представителей СМИ вьетнамской диаспоры за рубежом, а также международных информационных агентств и зарубежных СМИ, прибывших во Вьетнам для освещения XIV съезда.

На встрече заместитель министра подчеркнула, что XIV съезд является событием особого исторического значения: он не только подводит итоги 40 лет политики обновления (Доймой), но и определяет цели, стратегическое видение и принимает решительные меры, призванные вывести Вьетнам в новую эпоху развития.

Она также поручила подразделениям МИД создать максимально благоприятные условия для работы иностранных журналистов, с тем чтобы обеспечить всестороннее, объективное и позитивное донесение до международного сообщества информации, посланий и итогов XIV съезда.