НОВОСТИ

XIV съезд КПВ: Развитие самостоятельной промышленности и торговли Вьетнама, глобальная взаимосвязанность

Другие меры включают последовательную реализацию курса на повышение потенциала отечественных предприятий посредством комплексных решений, рассматривая это как стратегическое требование для укрепления самостоятельности экономики.

21 января от имени партийной организации Министерства промышленности и торговли товарищ Ле Мань Хунг, секретарь партийного комитета, исполняющий обязанности министра промышленности и торговли, представил доклад «Развитие самостоятельной промышленности и торговли Вьетнама, их взаимосвязанность, модернизация, зелёный переход, цифровая трансформация и эффективная интеграция в глобальные производственные и логистические цепочки».

Выразив высокое единодушие с содержанием Политического доклада и других документов, представленных Центральным комитетом Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) XIII созыва на Съезд, товарищ Ле Мань Хунг подчеркнул, что в период 2021–2025 годов экономика страны уверенно преодолела трудности, достигла весьма важных и всесторонних результатов, со многими яркими достижениями, как отмечено в Политическом докладе.

В общих успехах страны значительный вклад внесла отрасль промышленности и торговли, выступающая в роли стратегической опоры и одного из ключевых драйверов социально-экономического развития по пути самостоятельности, взаимосвязанности, модернизации, зелёного перехода, цифровой трансформации и глубокой, эффективной международной интеграции.

Особо следует отметить отчётливое восстановление промышленного производства, обеспечившее достаточно высокие темпы роста — в среднем 6,1% в год, при этом перерабатывающая и обрабатывающая промышленность демонстрировала среднегодовой рост на уровне 6,9%, создавая ведущий импульс экономического роста и стимулируя индустриализацию и модернизацию страны. Уровень локализации повысился; ряд ключевых отраслей успешно интегрировался в мировую экономику, подтвердив свои позиции в глобальных цепочках создания стоимости.

Энергетический сектор развивался стремительными темпами, выдвинувшись на первое место в Юго-Восточной Азии по масштабу электроэнергетической системы; национальная энергетическая безопасность была обеспечена, в целом отвечая требованиям социально-экономического развития и жизни населения. Экспортно-импортная деятельность оставалась яркой точкой роста, демонстрируя впечатляющие показатели со среднегодовым ростом 10,9%; устойчивый торговый профицит способствовал пополнению валютных резервов и стабилизации макроэкономических показателей.

Внутренний рынок развивался позитивно со среднегодовыми темпами роста 7,7%, помогая экономике сохранять устойчивость и быстро восстанавливаться после внешних шоков, становясь важным драйвером экономического роста; электронная коммерция бурно развивалась со среднегодовыми темпами свыше 20%, формируя импульс развития цифровой экономики и направляя цифровую трансформацию предприятий. Международная экономическая интеграция реализовывалась решительно, синхронно и эффективно, обеспечивая доступ к льготным экспортным рынкам через 17 соглашений о свободной торговле (ССТ), что способствовало наращиванию экспорта, привлечению иностранных инвестиций, повышению конкурентоспособности и ускорению структурной перестройки экономики в современном направлении.

Вместе с тем, по словам товарища Ле Мань Хунга, наряду с достигнутыми успехами, промышленность и торговля страны всё ещё сталкиваются с рядом трудностей и проблем, требующих устранения, как указано в Политическом докладе. В частности, уровень технологической самостоятельности, добавленной стоимости и производительности труда в промышленности остаётся недостаточно высоким; развитие базовых отраслей и ключевых технологий ограничено и не отвечает требованиям; переход к «зелёному» и «умному» производству осуществляется медленно.

Энергетическая инфраструктура не успевает за темпами развития возобновляемых источников энергии; структура электроэнергетических источников между регионами остаётся несбалансированной, а развитие базовой генерации отстаёт. Экспортная деятельность в значительной степени зависит от импортного сырья и сектора ПИИ; экспортные рынки и товарная структура недостаточно диверсифицированы, добавленная стоимость остаётся низкой.

Торговая и логистическая инфраструктура развиты несинхронно; логистические издержки остаются высокими. Эти проблемы обусловлены как объективными, так и субъективными причинами, связанными с мировой ситуацией и внутренними факторами.

По словам товарища Ле Мань Хунга, страна вступает в новую эпоху — эпоху науки и технологий, инноваций, зелёного перехода, цифровой трансформации и глубокой международной интеграции. В этом контексте для дальнейшего продвижения развития промышленности и торговли, содействия всесторонней и успешной реализации Резолюции XIV съезда и внесения достойного вклада в развитие страны в новую эпоху партийная организация Министерства промышленности и торговли решительно сосредоточится на эффективном выполнении ряда ключевых задач, включая совершенствование институциональной и политической базы; реструктуризацию промышленности и торговли в увязке с наукой, технологиями и инновациями; развитие самостоятельных цепочек поставок, укрепление и развитие внутренних производственных и логистических цепочек с целью повышения самостоятельности экономики; глубокую и эффективную международную интеграцию; цифровую трансформацию и административную реформу.

Среди предложенных мер по развитию отрасли промышленности и торговли — продолжение руководства и координации в совершенствовании и повышении уровня ключевых стратегических установок по развитию национальной промышленности и торговли в направлении самостоятельности, модернизации, зелёного и цифрового переходов; определение перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, а также энергетики в качестве важнейшей материальной основы независимой и самостоятельной экономики.

Наряду с этим предполагается решительное обновление мышления в сфере законотворчества и правоприменения в русле государства-созидателя; концентрация государственных ресурсов и мобилизация общественных ресурсов для синхронного развития энергетической, промышленной, логистической и торговой инфраструктуры; создание условий для поэтапного участия частного сектора в инвестициях и эксплуатации ключевых инфраструктурных звеньев при обеспечении безопасности, надёжности системы и национальных интересов.

Другие меры включают последовательную реализацию курса на повышение потенциала отечественных предприятий посредством комплексных решений, рассматривая это как стратегическое требование для укрепления самостоятельности экономики. Активизация международной экономической интеграции в проактивном, содержательном и эффективном ключе будет сочетаться с повышением самостоятельности экономики при одновременном акценте на устойчивость экономического роста.

ИЖВ/ВИА

