XIV съезд КПВ: Развитие самостоятельной промышленности и торговли Вьетнама, глобальная взаимосвязанность

21 января от имени партийной организации Министерства промышленности и торговли товарищ Ле Мань Хунг, секретарь партийного комитета, исполняющий обязанности министра промышленности и торговли, представил доклад «Развитие самостоятельной промышленности и торговли Вьетнама, их взаимосвязанность, модернизация, зелёный переход, цифровая трансформация и эффективная интеграция в глобальные производственные и логистические цепочки».



Выразив высокое единодушие с содержанием Политического доклада и других документов, представленных Центральным комитетом Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) XIII созыва на Съезд, товарищ Ле Мань Хунг подчеркнул, что в период 2021–2025 годов экономика страны уверенно преодолела трудности, достигла весьма важных и всесторонних результатов, со многими яркими достижениями, как отмечено в Политическом докладе.

В общих успехах страны значительный вклад внесла отрасль промышленности и торговли, выступающая в роли стратегической опоры и одного из ключевых драйверов социально-экономического развития по пути самостоятельности, взаимосвязанности, модернизации, зелёного перехода, цифровой трансформации и глубокой, эффективной международной интеграции.



Особо следует отметить отчётливое восстановление промышленного производства, обеспечившее достаточно высокие темпы роста — в среднем 6,1% в год, при этом перерабатывающая и обрабатывающая промышленность демонстрировала среднегодовой рост на уровне 6,9%, создавая ведущий импульс экономического роста и стимулируя индустриализацию и модернизацию страны. Уровень локализации повысился; ряд ключевых отраслей успешно интегрировался в мировую экономику, подтвердив свои позиции в глобальных цепочках создания стоимости.

Энергетический сектор развивался стремительными темпами, выдвинувшись на первое место в Юго-Восточной Азии по масштабу электроэнергетической системы; национальная энергетическая безопасность была обеспечена, в целом отвечая требованиям социально-экономического развития и жизни населения. Экспортно-импортная деятельность оставалась яркой точкой роста, демонстрируя впечатляющие показатели со среднегодовым ростом 10,9%; устойчивый торговый профицит способствовал пополнению валютных резервов и стабилизации макроэкономических показателей.



Внутренний рынок развивался позитивно со среднегодовыми темпами роста 7,7%, помогая экономике сохранять устойчивость и быстро восстанавливаться после внешних шоков, становясь важным драйвером экономического роста; электронная коммерция бурно развивалась со среднегодовыми темпами свыше 20%, формируя импульс развития цифровой экономики и направляя цифровую трансформацию предприятий. Международная экономическая интеграция реализовывалась решительно, синхронно и эффективно, обеспечивая доступ к льготным экспортным рынкам через 17 соглашений о свободной торговле (ССТ), что способствовало наращиванию экспорта, привлечению иностранных инвестиций, повышению конкурентоспособности и ускорению структурной перестройки экономики в современном направлении.



Вместе с тем, по словам товарища Ле Мань Хунга, наряду с достигнутыми успехами, промышленность и торговля страны всё ещё сталкиваются с рядом трудностей и проблем, требующих устранения, как указано в Политическом докладе. В частности, уровень технологической самостоятельности, добавленной стоимости и производительности труда в промышленности остаётся недостаточно высоким; развитие базовых отраслей и ключевых технологий ограничено и не отвечает требованиям; переход к «зелёному» и «умному» производству осуществляется медленно.

Энергетическая инфраструктура не успевает за темпами развития возобновляемых источников энергии; структура электроэнергетических источников между регионами остаётся несбалансированной, а развитие базовой генерации отстаёт. Экспортная деятельность в значительной степени зависит от импортного сырья и сектора ПИИ; экспортные рынки и товарная структура недостаточно диверсифицированы, добавленная стоимость остаётся низкой.



Торговая и логистическая инфраструктура развиты несинхронно; логистические издержки остаются высокими. Эти проблемы обусловлены как объективными, так и субъективными причинами, связанными с мировой ситуацией и внутренними факторами.



По словам товарища Ле Мань Хунга, страна вступает в новую эпоху — эпоху науки и технологий, инноваций, зелёного перехода, цифровой трансформации и глубокой международной интеграции. В этом контексте для дальнейшего продвижения развития промышленности и торговли, содействия всесторонней и успешной реализации Резолюции XIV съезда и внесения достойного вклада в развитие страны в новую эпоху партийная организация Министерства промышленности и торговли решительно сосредоточится на эффективном выполнении ряда ключевых задач, включая совершенствование институциональной и политической базы; реструктуризацию промышленности и торговли в увязке с наукой, технологиями и инновациями; развитие самостоятельных цепочек поставок, укрепление и развитие внутренних производственных и логистических цепочек с целью повышения самостоятельности экономики; глубокую и эффективную международную интеграцию; цифровую трансформацию и административную реформу.



Среди предложенных мер по развитию отрасли промышленности и торговли — продолжение руководства и координации в совершенствовании и повышении уровня ключевых стратегических установок по развитию национальной промышленности и торговли в направлении самостоятельности, модернизации, зелёного и цифрового переходов; определение перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, а также энергетики в качестве важнейшей материальной основы независимой и самостоятельной экономики.



Наряду с этим предполагается решительное обновление мышления в сфере законотворчества и правоприменения в русле государства-созидателя; концентрация государственных ресурсов и мобилизация общественных ресурсов для синхронного развития энергетической, промышленной, логистической и торговой инфраструктуры; создание условий для поэтапного участия частного сектора в инвестициях и эксплуатации ключевых инфраструктурных звеньев при обеспечении безопасности, надёжности системы и национальных интересов.



Другие меры включают последовательную реализацию курса на повышение потенциала отечественных предприятий посредством комплексных решений, рассматривая это как стратегическое требование для укрепления самостоятельности экономики. Активизация международной экономической интеграции в проактивном, содержательном и эффективном ключе будет сочетаться с повышением самостоятельности экономики при одновременном акценте на устойчивость экономического роста.