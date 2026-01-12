XIV съезд КПВ: прочная экономическая основа для нового этапа развития

Журналист Гастон Фьорда подчеркнул, что Вьетнам добился достойных восхищения социально-экономических успехов, несмотря на то что мир столкнулся с рядом серьёзных «шоков».

Журналист Гастон Фьорда отвечает на вопросы корреспондента ВИА (Фото: ВИА)

В беседе с корреспондентом ВИА в Буэнос-Айресе Фьорда, автор многочисленных исследований и монографий о Вьетнаме периода обновления (Дой мой) и международной интеграции, отметил, что за последние пять лет Вьетнам приложил значительные усилия и добился впечатляющих экономических и социальных результатов, особенно на фоне таких глобальных вызовов, как пандемия ковид-19, вооружённые конфликты в различных регионах мира и усиление торговой напряжённости.

Он особо выделил позитивные экономические показатели, достигнутые Вьетнамом в период выполнения решений XIII съезда КПВ, когда среднегодовые темпы роста ВВП составили 5–6%, что является высоким показателем по региональным и мировым меркам.

По мнению Фьорды, способность Вьетнама сохранять социально-политическую стабильность и обеспечивать экономический рост в условиях глобальной неопределённости свидетельствует об эффективном управлении со стороны КПВ и государства.

Аргентинский эксперт особо подчеркнул экономические достижения Вьетнама в период постпандемийного восстановления, когда темпы роста были высокими и страна вошла в число лидеров Азии. В последние годы масштаб экономики Вьетнама продолжал расширяться, номинальный ВВП превысил отметку в 400 млрд долларов США, а средний доход на душу населения стабильно увеличивался из года в год.

Наряду с этим инфляция находилась под контролем, ключевые макроэкономические балансы в целом были обеспечены, а экспорт сохранял устойчивый рост, что позволило Вьетнаму войти в группу наиболее открытых экономик мира. Стабильный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) свидетельствует о доверии международных инвесторов к деловой среде Вьетнама, отметил аргентинский журналист.

По словам Фьорды, эти результаты отражают вступление Вьетнама в новый этап развития, в центре которого — реструктуризация государственного управления в сторону большей эффективности, избирательное использование ресурсов и ориентация инвестиций на приоритетные сферы, такие как обрабатывающая промышленность, технологии, зелёный переход и цифровая трансформация.

Он особо высоко оценил роль молодого поколения Вьетнама — людей, родившихся в послевоенный период, обладающих открытым мышлением, высокой способностью к интеграции и являющихся важной движущей силой устойчивого экономического роста в будущем.

В сфере внешней политики Гастон Фьорда отметил, что политика «бамбуковой дипломатии», проводившаяся в период XIII съезда КПВ, стала заметным успехом, позволив Вьетнаму одновременно сохранять независимость и самостоятельность, а также гибко расширять отношения с крупными партнёрами, такими как Европейский союз, Китай и США. По его словам, гибкий подход, готовность к диалогу и адаптация к глобальным приоритетам помогли Вьетнаму повысить свой международный авторитет и стать надёжным партнёром в цепочках поставок и торгово-экономическом сотрудничестве.

Касаясь борьбы с коррупцией, Фьорда высоко оценил решимость и достигнутые результаты в период XIII созыва КПВ, отметив, что строгое наказание высокопоставленных должностных лиц, допустивших нарушения, оказало заметное социальное воздействие и укрепило доверие населения. Вместе с тем он указал, что в дальнейшем важной задачей остаётся дальнейшее укрепление прозрачности и добропорядочности при одновременном обеспечении бесперебойной работы административного аппарата, без нарушения функционирования государства и предоставления жизненно важных государственных услуг.