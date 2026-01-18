XIV съезд КПВ: Программа развития страны на предстоящую пятилетку будет вывести Вьетнам на принципиально новый уровень развития



По его словам, он убеждён, что делегаты съезда дадут высокую оценку итогам реализации решений предыдущего съезда, отметят значительные успехи, достигнутые вьетнамским обществом и государством за прошедшую пятилетку под эффективным руководством КПВ, а также утвердят стратегические документы, направленные на дальнейшее прорывное развитие ключевых отраслей экономики, включая цифровую трансформацию, развитие атомной энергетики и модернизацию инфраструктуры в интересах трудового народа.

Он подчеркнул, что история отношений между коммунистами Беларуси и Вьетнама насчитывает десятилетия взаимной поддержки — начиная с периода борьбы вьетнамского народа за независимость, визита Хо Ши Мина в Беларусь и вплоть до современного этапа белорусско-вьетнамского сотрудничества. В качестве наглядного подтверждения этому он назвал недавний визит Генерального секретаря ЦК КПВ товарища То Лама в Республику Беларусь.

Говоря о значении XIV съезда КПВ, собеседник выразил мнение, что это мероприятие станет не только ключевым общественно-политическим событием в жизни Вьетнама, но и убедительным доказательством того, что именно вьетнамский народ под руководством КПВ самостоятельно определяет свою судьбу и приоритеты развития. Он подчеркнул, что достижение таких масштабных целей, как повышение качества жизни и развитие человеческого потенциала, возможно лишь при условии полного единства и консолидации общества, в связи с чем особое внимание обоснованно уделяется идеологической работе, агитации и пропаганде. По его словам, мировой опыт показывает, что попытки внешнего вмешательства, провокаций, диверсий, «цветных революций» и государственных переворотов становятся возможными только при отсутствии внутреннего единства. Он выразил уверенность, что программа развития страны на предстоящую пятилетку будет единогласно поддержана делегатами съезда и позволит вывести Вьетнам на принципиально новый уровень развития.

Касаясь межпартийного сотрудничества КПВ и Коммунистической партии Беларуси, собеседник отметил, что выход Беларуси и Вьетнама на уровень стратегического партнёрства в мае 2025 года открыл новые возможности для углубления взаимодействия между партиями, реализации совместных проектов в сфере экономики, науки и образования. По его словам, руководство КПБ проявляет значительный интерес к активизации межпартийных контактов и изучению опыта КПВ в достижении высоких социалистических результатов во Вьетнаме. Особый интерес, отметил он, представляет практика партийного строительства, концепция «бамбуковой дипломатии», итоги 40-летней политики обновления «Дой Мой», а также перспективы участия белорусских предприятий в реализации Стратегической программы социально-экономического развития Вьетнама на 2026–2030 годы.

Он также подчеркнул важность развития взаимодействия по линии интеграционных объединений, включая СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС, а также отметил необходимость продолжения выступлений с единых позиций на международной арене в поддержку принципов многополярности и невмешательства во внутренние дела государств. По его мнению, целесообразным является подключение к реализации «дорожной карты» межпартийного сотрудничества на 2026–2030 годы, предусматривающей, в частности, промышленную кооперацию и развитие прямого авиасообщения. В целом, подчеркнул он, поддержание устойчивых межпартийных контактов способствует сохранению традиционной дружбы и солидарности, что имеет особое значение в условиях меняющегося мира и попыток дестабилизации, и Коммунистическая партия Беларуси готова к активной работе в этом направлении.