Пётр Цветов отметил, что, как человек, родившийся в советское время и бывший членом Коммунистической партии, он глубоко убеждён: партийный съезд является важнейшим событием не только в истории конкретной политической партии, но и в жизни всего государства.

XIV съезд КПВ: пример Вьетнама и его опыт — научный вклад в теорию и практику



По его словам, во Вьетнаме всё, что обсуждается и принимается на съездах КПВ, включая как конкретные, так и стратегические цели и задачи, имеет исключительно большое значение для развития страны.

Он напомнил, что первый съезд КПВ в 1930 году носил учредительный характер. На втором съезде в 1950 году было принято решение переименовать Коммунистическую партию Индокитая в Партию трудящихся Вьетнама. Третий съезд партии в 1961 году определил курс на проведение двух параллельных революций — революции за освобождение Юга и революции по строительству социализма на Севере.

Особо он выделил VI съезд КПВ в 1986 году, назвав его исторической вехой. По словам Цветова, именно тогда руководство КПВ и все коммунисты страны осознали необходимость обновления курса и проведения реформ, учитывая специфические условия Вьетнама как ещё неразвитой страны, не обладавшей достаточной материальной базой для строительства социализма. Он подчеркнул, что сделанный тогда акцент на развитие частной инициативы и расширение связей с внешним миром оказался абсолютно верным решением, что подтверждается почти сорокалетними результатами политики обновления.

В этом контексте Пётр Цветов считает, что нынешний XIV съезд КПВ также может стать переломным. По его мнению, в теоретической части и в практических задачах съезда заложены важные элементы, позволяющие рассматривать его как значимый этап развития. Он отметил, что КПВ сохраняет и укрепляет свою руководящую роль именно благодаря своевременной корректировке курса после каждого съезда, тогда как по-настоящему переломным, безусловно, был VI съезд, а последующие в основном уточняли и развивали выбранное направление.

Говоря о результатах XIV съезда, Цветов выразил мнение, что после него для Вьетнама открывается новая эпоха. Он отметил, что в центре всех процессов — будь то развитие частной инициативы, культуры или внедрение новых технологий — ставится человек. По его словам, приоритетом становится не столько рост ВВП, объём внешней торговли или военная мощь, сколько развитие вьетнамского человека, его благополучие и качество жизни.

Он подчеркнул, что речь идёт о формировании всесторонне развитой личности — человека современной культуры, обладающего современными научными знаниями, в определённой степени политически активного и участвующего в управлении обществом. Для этого, по его словам, будут созданы соответствующие условия, включая технические, что позволит сформировать духовно и физически здоровое, социально защищённое и счастливое общество.

Отвечая на вопрос о значении итогов съездов КПВ для научных исследований, Пётр Цветов отметил, что независимо от идеологии КПВ на практике демонстрирует свою ведущую роль в управлении социально-экономическими процессами и развитии общества, в котором справедливо распределяется богатство, учитываются интересы всех слоёв населения и каждый имеет возможность развиваться в рамках закона.

Он подчеркнул, что теоретические наработки КПВ и её практический опыт представляют собой научный вклад как в теорию, так и в практику общественного развития. По его мнению, вьетнамский пример имеет важное значение не только для исследователей, но и для стран, задумывающихся о построении справедливого, социалистического или коммунистического общества, для которых опыт Вьетнама может служить ориентиром.