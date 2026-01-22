XIV съезд КПВ: Превратить Тхайнгуен в современный индустриальный центр с уровнем доходов выше среднего

Чинь Суан Чыонг, секретарь Провинциального партийного комитета Тхайнгуен. Фото: ВИА



Корреспондент: Товарищ Чинь Суан Чыонг, не могли бы Вы рассказать об основных положениях ориентиров Центральных органов и провинции по строительству и развитию провинции Тхайнгуен до 2030 года в новой эпохе развития страны?

Секретарь Чинь Суан Чыонг: В новых условиях развития страны провинция Тхайнгуен стоит перед благоприятными возможностями для мощного прорыва, опираясь на революционные традиции, достигнутые результаты в социально-экономическом развитии, обеспечении обороны и безопасности, а также на преимущества географического положения, инфраструктуры и человеческих ресурсов.

Строго следуя взглядам и ориентирам Партии и Государства, которые определяют цель «к 2030 году стать развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем доходов выше среднего; реализовать видение до 2045 года — стать развитой страной с высоким уровнем доходов ради мирного, независимого, демократического, богатого, процветающего, цивилизованного и счастливого Вьетнама, уверенно продвигающегося к социализму»; а также Резолюции № 11-NQ/TW Политбюро о направлениях социально-экономического развития и обеспечении обороны и безопасности региона Среднего и Северного горного пояса до 2030 года с видением до 2045 года, в которой Тхайнгуен определяется как высокотехнологичный центр производства электроэнергии, электроники и машиностроения региона, провинция чётко обозначила ориентиры своего развития на предстоящий период.

Исходя из этого, Тхайнгуен поставил стратегическую цель — сформировать провинцию как современный индустриальный центр с уровнем доходов выше среднего до 2030 года. Эта цель была единогласно утверждена I съездом Провинциальной партийной организации Тхайнгуен (срок полномочий 2025–2030 гг.) и будет решительно реализовываться в новой эпохе развития страны.

Корреспондент: Как Вы оцениваете позиции и потенциал провинции Тхайнгуен в контексте этих важных стратегических ориентиров?

Секретарь Чинь Суан Чыонг: Как известно, Тхайнгуен обладает особо важным стратегическим положением, являясь воротами экономического взаимодействия между регионом Среднего и Северного горного пояса и дельтой Красной реки, а также Ханоем. Провинция расположена на ключевых транспортных артериях автомобильного и железнодорожного сообщения, имеет удобные связи с аэропортами Нойбай и Зябинь, что создаёт условия для эффективной интеграции с другими провинциями региона, страны и международного сообщества.

Наряду с этим, в последние годы Тхайнгуен добился заметных успехов в развитии промышленности, при этом сохраняя значительный потенциал для дальнейшего роста. Это является важной основой для масштабного развития промышленности и сферы услуг, привлечения современных высокотехнологичных проектов, создания высокой добавленной стоимости для экономики.

Помимо промышленных преимуществ, Тхайнгуен является образовательным и медицинским центром региона Среднего и Северного горного пояса, располагает молодыми, динамичными трудовыми ресурсами и всё более благоприятной инвестиционной средой. Эти факторы создают прочные предпосылки для ускорения структурной перестройки экономики в направлении современной индустриализации и служат надёжной основой для превращения Тхайнгуена в современный индустриальный центр с уровнем доходов выше среднего до 2030 года.

Корреспондент: Какие стратегические опоры и ключевые решения, по Вашему мнению, позволят Тхайнгуену реализовать поставленные цели?

Секретарь Чинь Суан Чыонг: Для достижения цели превращения Тхайнгуена в современный индустриальный центр с уровнем доходов выше среднего до 2030 года провинция определила три базовых и сквозных стратегических опоры.

Во-первых, развитие синхронизированной и современной инфраструктуры. Провинция рассматривает инфраструктуру связности как ключевой двигатель привлечения инвестиций и стимулирования производства, торговли и логистики. В этой связи Тхайнгуен сосредоточен на совершенствовании стратегических транспортных систем, связывающих провинцию с Ханоем и ключевыми экономическими регионами; комплексном инвестировании в инфраструктуру крупных промышленных зон и кластеров; а также на развитии «умных» городов и современных услуг, создающих основу для устойчивого развития.

Во-вторых, привлечение инвестиций и структурная перестройка в направлении высоких технологий. Провинция отдаёт приоритет привлечению инвестиций в ключевые отрасли, такие как перерабатывающая и обрабатывающая промышленность, электроника, высокоточное машиностроение, чистая энергетика и другие, с целью повышения добавленной стоимости, конкурентоспособности и более глубокого участия в глобальных цепочках создания стоимости. Параллельно активизируются административные реформы, совершенствуются механизмы и политика по привлечению инвестиций, создаются благоприятные условия для прихода высокотехнологичного капитала, поощряются инновации и научно-исследовательская деятельность в бизнесе.

В-третьих, развитие высококачественных человеческих ресурсов. Провинция рассматривает человеческий капитал как решающий фундамент для индустриализации современного типа. Тхайнгуен уделяет внимание развитию системы образования и профессиональной подготовки в сочетании с потребностями предприятий, активизации прикладных исследований, расширению сотрудничества с образовательными учреждениями и научно-исследовательскими центрами внутри страны и за рубежом с целью повышения качества кадров и привлечения высококвалифицированных специалистов.

Наряду с этими тремя опорами провинция концентрируется на мобилизации и эффективном использовании внутренних и внешних инвестиционных ресурсов, прежде всего государственных инвестиций, как важного импульса для достижения уровня доходов выше среднего до 2030 года.

Преобразование Тхайнгуена в современный индустриальный центр с уровнем доходов выше среднего до 2030 года — это не только цель самой провинции, но и важная составляющая национальной стратегии развития на новом этапе. Это создаёт условия для более глубокой интеграции Тхайнгуена в региональные и глобальные цепочки создания стоимости и вносит вклад в дело строительства сильной и процветающей страны в соответствии с курсом Партии и Государства.

Корреспондент: Благодарю Вас за интервью!