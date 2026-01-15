XIV съезд КПВ: правильность и актуальность политики обновления

За прошедшие 5 лет после XIII Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Вьетнам добился выдающихся результатов во всех сферах, от социально-экономического развития до культуры, что убедительно свидетельствует о правильности и актуальности политики обновления «Доймой». Такую оценку дал Мурад Ламуди, член Центрального комитета по международным связям правящей в Алжире партии Фронта национального освобождения (ФНО), в интервью корреспонденту ВИА в Алжире.



Мурад Ламуди высоко оценил позицию Вьетнама по региональным и международным вопросам, отметив последовательность и твёрдость этой позиции. По его словам, такая устойчивость основана на том, что Вьетнам формирует свои подходы на базе принципов, гуманистических и универсальных ценностей. Он особо приветствовал справедливую поддержку, оказываемую Партией и Государством Вьетнама. «Мы приветствуем эти позиции и всегда отмечаем совпадение и единство взглядов Алжира и Вьетнама по ключевым и насущным вопросам современности, особенно в условиях, когда мир сталкивается со множеством угроз миру», - подчеркнул он.



Мурад Ламуди также отметил: «Вьетнам неизменно поддерживает движения национального освобождения по всему миру, включая Алжир. Вьетнам оставил образцовый исторический урок в борьбе против французского колониализма, став примером для всех угнетённых и порабощённых народов».



По его словам, эта политика вдохновляется духом неприсоединения, что подтверждает волю Вьетнама к независимости, уважению суверенитета и политического выбора. Мурад Ламуди выразил уверенность, что на предстоящем XIV Всевьетнамском съезде КПВ продолжит утверждать и укреплять эту политику - политика, которая уже приносит весьма обнадёживающие, даже впечатляющие результаты.



Касаясь двусторонних отношений, Мурад Ламуди отметил, что Алжир высоко ценит позицию Вьетнама и убеждён, что алжиро-вьетнамские отношения будут и далее развиваться, расширяя сотрудничество во многих сферах и принося практическую пользу обеим странам и народам. Он особо подчеркнул важность визита Премьер-министра Фам Минь Тьиня в Алжир в ноябре 2025 года, назвав его исключительно значимым, вплоть до исторического. Визит привёл к подписанию многочисленных соглашений о сотрудничестве практически во всех областях, открыв многообещающие перспективы для развития и укрепления двусторонних отношений. ФНО приветствовал визит Премьер-министра Фам Минь Тьиня, а также подписание соглашения о сотрудничестве между двумя партиями. Этот документ стал важной вехой в межпартийных отношениях и задал конкретную дорожную карту для их дальнейшего укрепления и развития, тем самым способствуя углублению связей между двумя народами.