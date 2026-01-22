XIV съезд КПВ: Послание о стабильности и балансе в условиях меняющегося мира

В беседе с корреспондентом ВИА в Париже бывший Посол Франции во Вьетнаме Клод Бланшемезон отметил, что XIV съезд проходит в условиях серьёзных региональных и международных потрясений и транслирует важные послания о политической стабильности, экономическом развитии и сбалансированном внешнеполитическом курсе Вьетнама.

По его словам, современный мир всё более отчётливо приобретает многополярный характер, при котором крупные державы стремятся утвердить своё влияние в соответствующих зонах. Это порождает опасения, что в ряде случаев логика силы может возобладать над принципами международного права. Одновременно технологическая революция уже не ограничивается цифровизацией, а стремительно распространяется на сферу ИИ, вызывая глубокие изменения в экономике, обществе и системе безопасности.

В этом контексте бывший французский дипломат подчеркнул важность уважения государственного суверенитета и территориальной целостности стран — основополагающих принципов, закреплённых в Уставе ООН. Одновременно обеспечение свободы судоходства в международных водах и стратегически важных проливах имеет ключевое значение для мировой торговли. Наряду с этим он отметил необходимость продвижения гибких форм сотрудничества, адаптированных к конкретным секторам, с тем чтобы эффективно использовать совокупный двусторонний и региональный потенциал, тем самым способствуя поддержанию политической стабильности и стимулированию экономического развития, избегая формирования блоков противостояния.

Оценивая роль и позиции Вьетнама, Клод Бланшемезон отметил, что страна весьма успешно интегрировалась в рамки АСЕАН, продвигая практические и эффективные формы сотрудничества между государствами-членами по многим направлениям. Благодаря впечатляющим темпам экономического роста Вьетнам стал привлекательным направлением для иностранных инвесторов, чему способствуют стабильная среда, квалифицированные трудовые ресурсы и разветвлённая сеть соглашений о свободной торговле. По его мнению, сигналы, посылаемые XIV съездом, будут особенно внимательно восприняты инвестиционным сообществом, прежде всего в части стабильности политики и открытия новых возможностей для сотрудничества в передовых технологических сферах.

Клод Бланшемезон подчеркнул, что предпринимательский дух вьетнамского народа, достигнутые экономические успехи и позиции страны в регионе и мире способствовали превращению Вьетнама в одного из значимых субъектов международной арены. Авторитет и роль вьетнамской дипломатии всё более укрепляются в крупных международных организациях, прежде всего в структурах системы ООН.

По его словам, международное сообщество ожидает, что Вьетнам продолжит политику расширения соглашений о сотрудничестве со всеми партнёрами, исходя из чёткого определения приоритетных сфер и сильных сторон каждой стороны. Вьетнам доказал способность поддерживать политическую стабильность, одновременно поэтапно формируя политику социального обеспечения и постепенно расширяя защиту здоровья населения. Кроме того, открытая политика в отношении вьетнамской диаспоры за рубежом, особенно в США, Франции и ряде других стран, была отмечена им как важный акцент.

Он также обратил внимание на то, что Вьетнам является одной из стран, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата, в частности к угрозам засоления и подъёма уровня моря в дельте реки Меконг. Это серьёзный вызов, требующий от Вьетнама активизации международного сотрудничества, особенно с государствами, расположенными в одном речном бассейне, с целью поиска устойчивых решений.

По мнению Клода Бланшемезона, в условиях, когда Вьетнам сегодня находится в центре внимания и интересов большинства крупных держав, перед страной стоит задача доказать свою способность сохранять баланс в отношениях с этими ключевыми партнёрами.

Говоря о франко-вьетнамских отношениях, бывший Посол Франции отметил, что двустороннее сотрудничество следует в большей степени ориентировать на сферы будущего. По его мнению, расширение приёма вьетнамских студентов в ведущие университеты и центры академического превосходства Франции с привязкой к программам стажировок перед возвращением на родину создаст долгосрочную добавленную стоимость.

Помимо традиционных направлений сотрудничества, таких как математика, медицина, право и управление экономикой, Клод Бланшемезон считает необходимым расширять взаимодействие в новых областях, прежде всего в сфере «зелёного» перехода и ИИ. Он подчеркнул, что Вьетнаму следует уделять внимание совершенствованию правовой базы для защиты прав интеллектуальной собственности и персональных данных, а также подготовке к новым видам споров, возникающих в результате развития ИИ, и стимулированию устойчивых инноваций в стране.

В то же время, по его словам, Вьетнам, демонстрирующий быстрый прогресс во многих высокотехнологичных областях, также может стать привлекательным центром обучения и исследований для французских студентов, тем самым закладывая основу для прочного, двустороннего и долгосрочного сотрудничества.