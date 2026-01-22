XIV съезд КПВ: партийная дипломатия способствует углублению вьетнамско-китайских отношений

Генеральный секретарь То Лам и Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: ВИА



Отвечая на вопросы корреспондента ВИА в Китае, посвящённые XIV Всевьетнамскому съезду Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и перспективам китайско-вьетнамских отношений, профессор Цуй Шоузюнь из Института международных отношений Народного университета Китая отметил, что отношения между двумя странами формируются на основе устойчивых базовых ценностей, обладают прочным стратегическим политическим фундаментом и имеют значительный потенциал развития в предстоящий период.



По словам профессора Цуй Шоузюня, когда высшее руководство, а также центральные средства массовой информации Китая затрагивают тему двусторонних отношений, они, как правило, используют четыре символических ключевых понятия: «добрые соседи, добрые друзья, добрые товарищи, добрые партнёры». Эти формулировки имеют важное значение, отражая особый характер и долгосрочную ориентацию двусторонних отношений.

Профессор подчеркнул, что по многим международным и региональным вопросам Китай и Вьетнам обладают схожими подходами или относительно близкими позициями, что является важной основой для дальнейшего укрепления, продвижения и углублённого развития двусторонних отношений в условиях сложной и изменчивой международной обстановки.



Особо отмечается, что в последние годы сотрудничество между двумя Партиями рассматривается как важный акцент, дополняющий традиционную государственную дипломатию. По оценке профессора Цуй Шоузюня как учёного, партийная дипломатия стала эффективным каналом диалога, позволяющим сторонам обмениваться опытом государственного управления, обсуждать ориентиры развития и решать долгосрочные стратегические вопросы.

Он отметил, что в условиях, когда многие страны сосредотачиваются преимущественно на государственной дипломатии, сохранение Китаем и Вьетнамом механизмов межпартийных контактов способствует укреплению политического фундамента двусторонних отношений.



В экономической сфере, по мнению профессора Цуй Шоузюня, Китай и Вьетнам обладают высокой взаимодополняемостью. Китай является крупной экономикой с завершёнными промышленными цепочками, тогда как Вьетнам - динамично развивающейся экономикой, занимающей важное место в региональных цепочках поставок. Он отметил, что расширение инвестиций китайских предприятий во Вьетнам не только способствует созданию рабочих мест, стимулированию экономического роста и улучшению уровня жизни вьетнамского населения, но и помогает китайским компаниям расширять масштабы деятельности, наращивать активы и усиливать своё зарубежное присутствие.



Говоря о перспективах китайско-вьетнамских отношений, профессор Цуй Шоузюнь выразил уверенность, что двусторонние связи будут и далее углубляться и динамично развиваться. В условиях, когда отдельные производственные цепочки и отрасли промышленности демонстрируют тенденции к корректировке и перемещению, эти изменения, по его оценке, фактически открывают дополнительные возможности и новые пространства для экономического сотрудничества между двумя странами.



Профессор Цуй Шоузюнь также отметил, что китайско-вьетнамские отношения продолжат сохранять устойчивую, здоровую и долгосрочную динамику развития. На фоне стремительных изменений региональной и глобальной обстановки тесная координация действий двух стран приобретает особое значение для обеспечения мира, стабильности и общего развития.

Двусторонние отношения не только приносят практическую пользу народам каждой из стран, но и вносят позитивный вклад в развитие регионального сотрудничества.