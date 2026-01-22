XIV съезд КПВ: Объединение сил — созидание будущего

Товарищ Хо Ван Ньен, Секретарь партийного комитета провинции Куангнгай. Фото: ВИА



С посланием «Объединение сил — созидание будущего» Секретарь партийного комитета провинции Куангнгай определил стратегические опоры, нацеленные на превращение провинции в один из ярких центров социально-экономического развития региона Центрального нагорья и Центрального Вьетнама.

Корреспондент: Уважаемый товарищ Секретарь, как послание «Объединение сил — созидание будущего» реализуется провинцией в работе по руководству, управлению и определению ориентиров развития в ближайшее время?

Секретарь Хо Ван Ньен: XIV съезд КПВ поставил задачу обеспечения быстрого, но при этом устойчивого развития, в основе которого лежат наука и технологии, инновации и цифровая трансформация как ключевые движущие силы роста. В связи с этим руководящий и управленческий кадровый состав провинции должен проактивно обновлять методы руководства и способы организации и реализации поставленных задач.

Послание «Объединение сил — созидание будущего» — это не просто лозунг и не ограничивается вопросами укрупнения административных единиц или совершенствования организационной структуры. Оно отражает дух единства в действиях и общественного согласия на каждом конкретном этапе реализации намеченных шагов.

Это является прочной основой для дальнейшего планирования, развёртывания и выполнения задач развития Куангнгай, обеспечивая всесторонний и устойчивый рост провинции.

Корреспондент: В процессе объединения и переустройства пространства развития, что провинция считает ключевым драйвером для раскрытия совокупной силы?

Секретарь Хо Ван Ньен: Человек является центром и главным субъектом процесса развития. Поэтому провинция рассматривает формирование кадрового корпуса как решающее звено стратегического значения. Особое внимание уделяется созданию команды руководящих и управленческих кадров, обладающих профессиональной компетентностью, чувством ответственности, готовностью мыслить и действовать смело ради общих целей; имеющих достаточный уровень моральных качеств и управленческого мышления для вклада в развитие провинции.

Провинция также придаёт большое значение упорядочению и совершенствованию организационного аппарата, реструктуризации государственных учреждений, особенно в сферах образования, здравоохранения и культуры — областях, напрямую обслуживающих насущные потребности населения. Этот процесс направлен не только на повышение потенциала ключевых кадров, но и на формирование чувства ответственности, стимулирование творчества и продвижение инновационного мышления в кадровой работе, тем самым создавая прочную основу для устойчивого развития провинции.

Когда государственный аппарат функционирует слаженно, а кадровый состав обладает устойчивыми убеждениями и уверенностью в своей работе, я убеждён, что деятельность по руководству, управлению и организации выполнения задач принесёт наивысшие результаты, обеспечив эффективное и устойчивое развитие.

Корреспондент: Какие стратегические опоры и прорывные направления Куангнгай намерен развивать для обеспечения быстрого и устойчивого роста в предстоящий период?

Секретарь Хо Ван Ньен: I съезд партийной организации провинции Куангнгай на период 2025–2030 годов определил пять ключевых задач и три стратегических прорыва, направленных на быстрое и устойчивое развитие.

К ключевым задачам относятся: укрепление партийного строительства и исправления недостатков в деятельности Партии и всей политической системы, укрепление доверия народа к партийным и государственным органам; дальнейшее продвижение индустриального развития с акцентом на базовые отрасли, содействие формированию Национального центра нефтепереработки, нефтехимии и энергетики в экономической зоне Зунгкуат. Наряду с этим — развитие высокотехнологичного сельского хозяйства, связанного с переработкой и рынками сбыта; активное развитие туризма, превращение острова Лишон в центр морского и островного туризма, а туристической зоны Мангден — в центр экологического и курортного туризма; эффективная реализация программ устойчивого сокращения бедности и повышения уровня жизни населения.

Три стратегических прорыва включают: инвестиции в развитие синхронной и современной инфраструктуры с приоритетом транспортной, городской и технологической инфраструктуры, обслуживающей цифровую, зелёную и энергетическую трансформации, с целью быстрого и устойчивого развития и адаптации к изменению климата; дальнейшее повышение качества человеческих ресурсов, особенно ключевых руководящих и управленческих кадров провинциального и общинного уровней, обеспечивая соответствие их моральных качеств, компетентности, современного мышления и авторитета возложенным задачам. Одновременно провинция сосредотачивается на административной реформе и развитии цифрового правительства; развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации; повышении конкурентоспособности и активном продвижении международной интеграции.

Успешная реализация ключевых задач и стратегических прорывов имеет решающее значение для всестороннего и устойчивого развития Куангнгай, повышения благосостояния населения и утверждения позиции провинции в социально-экономическом развитии страны и в процессе международной интеграции.

Корреспондент: Какое послание Вы хотели бы адресовать кадрам, партийцам и жителям провинции на предстоящем этапе развития, исходя из Вашего управленческого опыта?

Секретарь Хо Ван Ньен: В новом пространстве развития Куангнгай стоит перед большими возможностями, обладая значительным потенциалом, широкими перспективами роста и сильным стремлением к прорыву. Я надеюсь, что каждый кадровый работник, каждый партийный член и житель провинции в полной мере проявят стремление к служению обществу, дух самостоятельности и самодостаточности; укрепят единство, творческий подход и согласованность в действиях; раскроют лучшие качества людей Куангнгай, чтобы совместно построить процветающую и сильную провинцию, сохранить богатую культурную самобытность и глубокие традиции взаимной поддержки, вместе со всей страной уверенно вступая в эпоху нового подъёма нации.

Корреспондент: Искренне благодарю Вас!