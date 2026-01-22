XIV съезд КПВ: Новый импульс для Коммунистической партии Вьетнама на пути к социализму

Журналист Мануэл Родригес, действительный член руководства Коммунистической партии Португалии (PCP) и главный редактор газеты Avante — печатного органа PCP. Фото: ВИА

На полях XIV Всевьетнамского партийного съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) журналист Мануэл Родригес, член руководства Коммунистической партии Португалии и главный редактор газеты Avante, поделился с корреспондентом Вьетнамского информационного агентства (ВИА) глубокими впечатлениями о масштабах и значении Съезда, а также о ценности вьетнамской модели развития в условиях мировой нестабильности.



По словам Мануэла Родригеса, отношения между Коммунистической партией Вьетнама и Коммунистической партией Португалии выстроены на прочном фундаменте дружбы, сотрудничества и международной солидарности. Он выразил искреннее уважение к мощным преобразованиям, которые Вьетнам осуществляет под руководством Партии, особенно к открытому внешнеполитическому курсу, основанному на принципах многосторонности и диверсификации. Эта политика не только способствует повышению международного авторитета Вьетнама, но и приносит практическую пользу партнёрам как в политическом, так и в экономическом измерениях.

Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг принимает группу иностранных журналистов, освещающих XIV Всевьетнамский партийный съезд КПВ. (Фото: ВИА)

Впервые посетив Вьетнам и лично приняв участие в XIV Съезде, Родригес отметил, что был глубоко впечатлён масштабом и высокой организацией этого события. Съезд, в работе которого приняли участие 1 586 делегатов, представляющих более 5,6 миллиона членов партии, стал наглядным свидетельством внутренней силы и сплочённости крупной политической партии. По его мнению, это является мощным источником мотивации для продвижения процессов общественных преобразований не только во Вьетнаме или в регионе Юго-Восточной Азии, но и имеет широкий резонанс в глобальном масштабе.



Оценивая путь развития Вьетнама, журналист Мануэл Родригес подчеркнул, что история человечества всегда движется через многочисленные испытания, однако её конечной целью остаётся стремление к более справедливому и благополучному обществу. Благодаря твёрдой позиции Партии и силе общенационального единства Вьетнам демонстрирует способность уверенно продвигаться по пути строительства социализма, решая ключевые вопросы, затрагивающие интересы трудящихся и народа.



Выражая уверенность в будущем, Родригес отметил, что XIV Всевьетнамский партийный съезд придаст новый импульс КПВ, наметит важные стратегические шаги по стимулированию социального прогресса, обеспечению законных интересов трудящихся, укреплению национального потенциала и последовательному следованию целям развития во имя мира и справедливости.