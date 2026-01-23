Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

XIV съезд КПВ: новая основа для формирования импульса зелёного роста

В период 2021–2025 годов сельскохозяйственный и экологический сектор Вьетнама ознаменовался важным этапом трансформации: реструктуризация отрасли вышла за рамки технической корректировки производства и превратилась в комплексный процесс обновления самого подхода к развитию.
Прорывные меры политики и оперативность их реализации вселяют в людей большие ожидания относительно нового качества жизни. Фото: ВИА

От ориентированной преимущественно на объёмы продукции модели сельского хозяйства Вьетнам последовательно переходит к формированию аграрной экономики, основанной на добавленной стоимости, качестве, эффективности и устойчивости. В условиях пандемий, изменения климата и глубоких колебаний глобальных рынков достигнутые результаты не только подтвердили роль сельского хозяйства как опоры экономики, но и открыли новые возможности, превращая этот сектор в один из ключевых драйверов экономического роста в предстоящий период.

Благодаря согласованным усилиям всей политической системы сельское хозяйство и экологическая сфера последовательно продвигали реструктуризацию, увязанную с зелёным развитием, повышением эффективности управления ресурсами, охраной окружающей среды и проактивной адаптацией к изменению климата. Именно такой подход позволил вьетнамскому сельскому хозяйству не только устоять перед различными «шоками», но и сохранить стабильные темпы роста. Тем самым был внесён значительный вклад в макроэкономическую стабильность, обеспечение продовольственной безопасности и средств к существованию для десятков миллионов сельских жителей — важнейшей социальной основы долгосрочного развития.

Одним из наиболее заметных достижений периода 2021–2025 годов стал мощный рывок экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции. С уровня 42,3 млрд долларов США в 2020 году экспортная выручка непрерывно росла и впервые превысила отметку в 70 млрд долларов США в 2025 году. По словам заместителя министра сельского хозяйства и окружающей среды Фунг Дык Тьена, экспорт аграрной, лесной и рыбной продукции наглядно сместился от количественного роста к качественному, от самодостаточного сельского хозяйства — к одному из опорных экспортных секторов, глубоко интегрированному в глобальные цепочки создания стоимости. Эти результаты не только обеспечили значительные поступления в экономику, но и открыли новые перспективы роста, поскольку сельское хозяйство всё активнее вовлекается в международную торговлю, логистику, переработку и агросервис.

В каждом сегменте отрасли процесс реструктуризации способствовал формированию новых источников роста. В растениеводстве, несмотря на серьёзное воздействие изменения климата, экстремальных природных явлений, колебаний цен на ресурсы и роста вредителей и заболеваний, отрасль активно корректировала календарь посевов, структуру сортов и направления перехода к новым культурам с учётом региональных экосистем. Распространение передовых агротехнологий, интегрированных методов защиты растений, безопасного применения средств защиты и внедрение моделей сокращения выбросов не только повысили эффективность производства, но и создали предпосылки для лучшего соответствия вьетнамской агропродукции требованиям высококлассных рынков.

В животноводстве реструктуризация осуществляется в соответствии со Стратегией развития животноводства на период 2021–2030 годов с видением до 2045 года, с существенной корректировкой структуры продукции и пространственной организации производства. Подход к развитию постепенно смещается от мелкотоварного производства к фермерским хозяйствам, сочетающим контроль качества, биобезопасность и экономическую эффективность. Это стало базой для снижения издержек, минимизации рисков эпизоотий и поэтапного более глубокого включения животноводства в цепочки переработки и экспорта.

В сфере рыбного хозяйства, несмотря на рост затрат и предупреждение о «жёлтой карте» ННН-промысла со стороны Европейской комиссии, отрасль сумела сохранить производственный потенциал. Реструктуризация аквакультуры и рыболовства продвигается в направлении сокращения прибрежного вылова, наращивания аквакультуры, усиления контроля качества, обеспечения прослеживаемости происхождения продукции и развития устойчивых экспортных рынков. По словам Чан Динь Луана, генерального директора Управления рыболовства и рыбоохраны, именно этот курс является ключевым для восстановления роста и повышения добавленной стоимости и репутации вьетнамской рыбной продукции на международных рынках.

В лесном хозяйстве защита и развитие лесов реализуются параллельно. Наряду с жёстким контролем рисков деградации лесов и активным развитием интенсивного лесоразведения, в том числе лесов крупномерной древесины, отрасль усилила меры по предупреждению и тушению лесных пожаров. Эти усилия не только способствуют сохранению природных ресурсов, но и создают возможности для устойчивого развития лесной экономики, внося вклад в цели зелёного роста и достижения углеродной нейтральности.

Важной основой, обеспечившей достижение экспортного рубежа свыше 70 млрд долларов США, стало стремительное развитие перерабатывающей промышленности в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства. В период 2021–2025 годов добавленная стоимость перерабатывающего сектора увеличивалась в среднем на 7–8% в год; доля продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью возросла примерно с 20% в 2020 году до более чем 30% в 2025 году. Поэтапный переход от «сырьевого экспорта» к «экспорту продукции с высокой степенью переработки» не только повысил ценность аграрной продукции, но и расширил пространство роста для сельской промышленности, логистики и сопутствующих услуг.

Наряду с этим цифровая трансформация, а также развитие зелёного и циркулярного сельского хозяйства стали новыми драйверами роста. Применение цифровых технологий, автоматизации, искусственного интеллекта и интернета вещей в производстве способствует оптимизации издержек, повышению производительности и более эффективному контролю воздействия на окружающую среду. Показательные модели циркулярной и низкоуглеродной экономики, такие как проект создания одного миллиона гектаров высококачественных, низкоэмиссионных рисовых плантаций в дельте реки Меконг, наглядно продемонстрировали потенциал гармоничного сочетания экономического роста и охраны окружающей среды.

По мнению доктора Данг Ким Шона, бывшего директора Института политики и стратегии развития сельских районов (ныне — Института стратегии и политики сельского хозяйства и окружающей среды), при условии надлежащего приоритета и осуществления прорывов в организационной сфере, технологиях и политике вьетнамское сельское хозяйство вполне способно обеспечить темпы роста на уровне 4–5% в год, тем самым создавая прочную основу для достижения высоких темпов роста всей экономики.

Результаты периода 2021–2025 годов свидетельствуют о том, что реструктуризация сельского хозяйства была осуществлена в верном направлении и сформировала надёжную основу для развития современной аграрной экономики. Опираясь на эту базу, сельскохозяйственный и экологический сектор вступает в новый этап с целью не только поддерживать рост, но и формировать зелёные, устойчивые и ответственные драйверы развития, внося вклад в реализацию стремлений страны к всестороннему прогрессу.

По словам министра сельского хозяйства и окружающей среды Чан Дык Тханга, в 2026 году и в последующие годы отрасль сельского хозяйства и окружающей среды будет руководствоваться долгосрочными устремлениями развития. Речь идёт не только о стремлении к росту или расширению масштабов, но и о намерении создать современное, экологичное и конкурентоспособное на глобальном уровне сельское хозяйство, а также прозрачную и эффективную систему управления природными ресурсами и окружающей средой, обеспечивающую гармоничное сочетание экономического развития и сохранения жизненного пространства страны.

Успех сельскохозяйственного и экологического сектора измеряется не только результатами отдельных лет или отдельных сроков, но и его способностью вносить устойчивый вклад в общее дело развития страны. Обладая новым масштабом, новой миссией и большими устремлениями, отрасль стоит перед исторической возможностью утвердить свою опорную роль в новой эпохе развития — эпохе зелёного, устойчивого и процветающего роста, подчеркнул министр Чан Дык Тханг.

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Центральный комитет КПВ XIV созыва единогласно избрал товарища То Лама на пост Генерального секретаря на новый срок

Центральный комитет КПВ XIV созыва единогласно избрал товарища То Лама на пост Генерального секретаря на новый срок

Утром 23 января 2026 года в штаб-квартире ЦК Партии Центральный комитет КПВ XIV созыва провёл первый пленум для принятия особо важных решений, ознаменовавших начало нового срока полномочий.
ПОДРОБНЕЕ

Top