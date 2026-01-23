XIV съезд КПВ: новая основа для формирования импульса зелёного роста

Прорывные меры политики и оперативность их реализации вселяют в людей большие ожидания относительно нового качества жизни. Фото: ВИА



От ориентированной преимущественно на объёмы продукции модели сельского хозяйства Вьетнам последовательно переходит к формированию аграрной экономики, основанной на добавленной стоимости, качестве, эффективности и устойчивости. В условиях пандемий, изменения климата и глубоких колебаний глобальных рынков достигнутые результаты не только подтвердили роль сельского хозяйства как опоры экономики, но и открыли новые возможности, превращая этот сектор в один из ключевых драйверов экономического роста в предстоящий период.

Благодаря согласованным усилиям всей политической системы сельское хозяйство и экологическая сфера последовательно продвигали реструктуризацию, увязанную с зелёным развитием, повышением эффективности управления ресурсами, охраной окружающей среды и проактивной адаптацией к изменению климата. Именно такой подход позволил вьетнамскому сельскому хозяйству не только устоять перед различными «шоками», но и сохранить стабильные темпы роста. Тем самым был внесён значительный вклад в макроэкономическую стабильность, обеспечение продовольственной безопасности и средств к существованию для десятков миллионов сельских жителей — важнейшей социальной основы долгосрочного развития.

Одним из наиболее заметных достижений периода 2021–2025 годов стал мощный рывок экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции. С уровня 42,3 млрд долларов США в 2020 году экспортная выручка непрерывно росла и впервые превысила отметку в 70 млрд долларов США в 2025 году. По словам заместителя министра сельского хозяйства и окружающей среды Фунг Дык Тьена, экспорт аграрной, лесной и рыбной продукции наглядно сместился от количественного роста к качественному, от самодостаточного сельского хозяйства — к одному из опорных экспортных секторов, глубоко интегрированному в глобальные цепочки создания стоимости. Эти результаты не только обеспечили значительные поступления в экономику, но и открыли новые перспективы роста, поскольку сельское хозяйство всё активнее вовлекается в международную торговлю, логистику, переработку и агросервис.

В каждом сегменте отрасли процесс реструктуризации способствовал формированию новых источников роста. В растениеводстве, несмотря на серьёзное воздействие изменения климата, экстремальных природных явлений, колебаний цен на ресурсы и роста вредителей и заболеваний, отрасль активно корректировала календарь посевов, структуру сортов и направления перехода к новым культурам с учётом региональных экосистем. Распространение передовых агротехнологий, интегрированных методов защиты растений, безопасного применения средств защиты и внедрение моделей сокращения выбросов не только повысили эффективность производства, но и создали предпосылки для лучшего соответствия вьетнамской агропродукции требованиям высококлассных рынков.

В животноводстве реструктуризация осуществляется в соответствии со Стратегией развития животноводства на период 2021–2030 годов с видением до 2045 года, с существенной корректировкой структуры продукции и пространственной организации производства. Подход к развитию постепенно смещается от мелкотоварного производства к фермерским хозяйствам, сочетающим контроль качества, биобезопасность и экономическую эффективность. Это стало базой для снижения издержек, минимизации рисков эпизоотий и поэтапного более глубокого включения животноводства в цепочки переработки и экспорта.

В сфере рыбного хозяйства, несмотря на рост затрат и предупреждение о «жёлтой карте» ННН-промысла со стороны Европейской комиссии, отрасль сумела сохранить производственный потенциал. Реструктуризация аквакультуры и рыболовства продвигается в направлении сокращения прибрежного вылова, наращивания аквакультуры, усиления контроля качества, обеспечения прослеживаемости происхождения продукции и развития устойчивых экспортных рынков. По словам Чан Динь Луана, генерального директора Управления рыболовства и рыбоохраны, именно этот курс является ключевым для восстановления роста и повышения добавленной стоимости и репутации вьетнамской рыбной продукции на международных рынках.

В лесном хозяйстве защита и развитие лесов реализуются параллельно. Наряду с жёстким контролем рисков деградации лесов и активным развитием интенсивного лесоразведения, в том числе лесов крупномерной древесины, отрасль усилила меры по предупреждению и тушению лесных пожаров. Эти усилия не только способствуют сохранению природных ресурсов, но и создают возможности для устойчивого развития лесной экономики, внося вклад в цели зелёного роста и достижения углеродной нейтральности.

Важной основой, обеспечившей достижение экспортного рубежа свыше 70 млрд долларов США, стало стремительное развитие перерабатывающей промышленности в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства. В период 2021–2025 годов добавленная стоимость перерабатывающего сектора увеличивалась в среднем на 7–8% в год; доля продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью возросла примерно с 20% в 2020 году до более чем 30% в 2025 году. Поэтапный переход от «сырьевого экспорта» к «экспорту продукции с высокой степенью переработки» не только повысил ценность аграрной продукции, но и расширил пространство роста для сельской промышленности, логистики и сопутствующих услуг.

Наряду с этим цифровая трансформация, а также развитие зелёного и циркулярного сельского хозяйства стали новыми драйверами роста. Применение цифровых технологий, автоматизации, искусственного интеллекта и интернета вещей в производстве способствует оптимизации издержек, повышению производительности и более эффективному контролю воздействия на окружающую среду. Показательные модели циркулярной и низкоуглеродной экономики, такие как проект создания одного миллиона гектаров высококачественных, низкоэмиссионных рисовых плантаций в дельте реки Меконг, наглядно продемонстрировали потенциал гармоничного сочетания экономического роста и охраны окружающей среды.

По мнению доктора Данг Ким Шона, бывшего директора Института политики и стратегии развития сельских районов (ныне — Института стратегии и политики сельского хозяйства и окружающей среды), при условии надлежащего приоритета и осуществления прорывов в организационной сфере, технологиях и политике вьетнамское сельское хозяйство вполне способно обеспечить темпы роста на уровне 4–5% в год, тем самым создавая прочную основу для достижения высоких темпов роста всей экономики.

Результаты периода 2021–2025 годов свидетельствуют о том, что реструктуризация сельского хозяйства была осуществлена в верном направлении и сформировала надёжную основу для развития современной аграрной экономики. Опираясь на эту базу, сельскохозяйственный и экологический сектор вступает в новый этап с целью не только поддерживать рост, но и формировать зелёные, устойчивые и ответственные драйверы развития, внося вклад в реализацию стремлений страны к всестороннему прогрессу.

По словам министра сельского хозяйства и окружающей среды Чан Дык Тханга, в 2026 году и в последующие годы отрасль сельского хозяйства и окружающей среды будет руководствоваться долгосрочными устремлениями развития. Речь идёт не только о стремлении к росту или расширению масштабов, но и о намерении создать современное, экологичное и конкурентоспособное на глобальном уровне сельское хозяйство, а также прозрачную и эффективную систему управления природными ресурсами и окружающей средой, обеспечивающую гармоничное сочетание экономического развития и сохранения жизненного пространства страны.

Успех сельскохозяйственного и экологического сектора измеряется не только результатами отдельных лет или отдельных сроков, но и его способностью вносить устойчивый вклад в общее дело развития страны. Обладая новым масштабом, новой миссией и большими устремлениями, отрасль стоит перед исторической возможностью утвердить свою опорную роль в новой эпохе развития — эпохе зелёного, устойчивого и процветающего роста, подчеркнул министр Чан Дык Тханг.